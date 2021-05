Sobre Arce, Cuellar recuerda que el Pacto de Unidad resolvió que entorno de Evo no ocupe cargos

LA PAZ

Tras conocerse que el exministro Héctor Arce será el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, recordó este martes que las organizaciones del Pacto de Unidad emitieron una resolución el año pasado donde se establece que las exautoridades del entorno del expresidente Evo Morales no debían ocupar cargos institucionales.

"No están respetando la resolución del Pacto de Unidad que han firmado el año pasado, donde el entorno del compañero Evo no tenía que asistir ningún cargo institucional. Las organizaciones sociales tienen que tomar decisiones internamente, si es que se ha elegido de embajador o no", manifestó Cuellar.

Explicó que la designación de quien ocupe el cargo de embajador de Bolivia ante la OEA debe aprobarse en Senado, por lo que solicitará a los senadores del departamento de Santa Cruz que informen sobre si se oficializó o no ese tema.

El diputado considera que de confirmarse en el Senado la designación del exministro Arce, se estaría yendo en contra de la resolución del Pacto de Unidad, que aglutina a todas las organizaciones sociales.

"Yo creo que va haber molestia, porque no están respetando la resolución que ha firmado el Pacto de Unidad, es de cumplimiento obligatorio, yo creo eso van a ver los movimientos sociales", manifestó.

Para el gobierno de Luis Arce, la presencia del exministro Héctor Arce ante la OEA responderá a dos objetivos, reforzar la narrativa del "golpe de Estado" y que el secretario General, Luis Almagro, responda por su informe de auditoría de las elecciones de 2019 que terminó con la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

En esa línea, el presidente del Senado, Andronico Rodríguez, dijo que en estos días se oficializará la designación. Señaló que Héctor Arce tiene el perfil para ocupar ese cargo y esclarecer los hechos registrados en 2019.

"Como exministro sabe perfectamente en que se basa las irregularidades que la OEA haya anunciado para profundizar la crisis política en nuestro país", mencionó.

Por su parte, la senadora de Creemos, Centa Rek, dijo que el exministro Arce responde a la línea de Evo Morales y su trabajo será invisibilizar los problemas profundos que tiene Bolivia y las situaciones que ha provocado el MAS en 2019.

"Es una persona absolutamente allegada a Evo morales, una persona con el mismo esquema de él, de incidir, de buscar alianzas con los partidarios del socialismo del siglo XXI", indicó.