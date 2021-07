Auza pide “paciencia”, pero persisten dudas y críticas por demora de Sputnik

El ministro de Salud, Jeyson Auza, deslindó ayer la responsabilidad del Gobierno en la demora de la segunda dosis de Sputnik V, pidió “tranquilidad” a la población, garantizó el arribo de la vacuna pero aún sin fecha y reiteró que es factible el intervalo de 180 días. Sin embargo, persiste la molestia e incertidumbre en la población y las dudas de los especialistas sobre la larga pausa entre una y otra dosis.

Virginia Paredes, presidenta del Comité Científico, recomendó que en lugar de hacer una mezcla de vacunas entre una y otra dosis, se debería reiniciar el proceso con otro inmunizante.

El presidente de la Sociedad de Neumología y Director del Instituto Nacional del Tórax, Marco Antonio García Choque, cuestionó el anuncio de que el intervalo entre dosis de la vacuna Sputnik V puede ser ampliado a 180 días. Sostuvo que no existe literatura médica al respecto.

En tanto, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) envió una nota al Gobierno en la que asegura que Bolivia es prioritaria para la entrega de segundas dosis de Sputnik V en el próximo envío.

Sin embargo, Auza dijo que en la misiva no señalan ninguna fecha de envío.

Galenos y epidemiólogos cuestionan que es la tercera vez que se amplía el plazo tras anunciar la demora en el envío y la falta de más estudios.

Cuando llegaron las primeras dosis, el Gobierno fijó 21 días de plazo entre la primera y segunda dosis; luego, este periodo se amplió a 90 días, y, ahora, a 180.

La meta es llegar a 40% con dos dosis

Un avión de BoA transportó desde China a Cochabamba un nuevo lote de medio millón de vacunas Sinopharm, entre primeras y segundas dosis, además de medicamentos para terapia intensiva.

El viceministro Benjamín Blanco indicó que se prevé completar el esquema de vacunación a más del 40 por ciento de la población vacunable mayor de 18 años con las más de 6 millones de dosis, entre primeras y segundas, que ya llegaron al país desde enero. Según último reporte del Ministerio de Salud, la inmunización con la primera dosis alcanzó al 38 por ciento y, el 16 por ciento completó el esquema.

Recomiendan reiniciar el esquema con dos dosis

Para Virginia Paredes, presidenta del Comité Científico, “combinar vacunas podría poner en peligro a la salud de los pacientes. No es recomendable porque no hay estudios comprobados, sobre todo con la Sputnik V, y si se lo hace sin un estudio sería peligroso, entonces tendría que estar descartado”.

Esto en respuesta al anuncio del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, sobre combinar la vacuna rusa con otra fórmula.

“Lo que tendríamos que hacer es reiniciar un esquema de vacunación con las vacunas disponibles, pero debemos ser responsables con la población, porque si reiniciamos un plan de vacunación debemos tener en la mano la primera y segunda dosis. No podemos aplicar una primera dosis sin tener asegurado el refuerzo, porque se pone en riesgo a la población”, dijo Paredes a Urgente.bo.

Lamentó que Rusia no cumpla con el contrato con Bolivia y que se tenga que seguir postergando hasta por seis meses la inmunización

“Día que pasa, la población que recibió la primera dosis de Sputnik V está más desprotegida. Se ha hablado 21, luego se amplió a 30 días, después dijeron que debía ponerse en 90, luego 120 y ahora 180 días. Esto me parece que es algo que no se puede tomar con ligera, tenemos que ser serios con la población, no podemos ir dilatando. No hay información comprobada ni escrita de Gamaleya sobre más postergaciones después de los 90 días”, concluyó.