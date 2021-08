Lima: “No hay ninguna proposición acusatoria contra Evo Morales”

Ante el pedido de algunos líderes de oposición de que los exmandatarios Evo Morales y Jeanine Áñez sean procesados por las violaciones de derechos humanos en 2019, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró que no existe proposición acusatoria contra el líder del MAS.

“No hay ninguna proposición acusatoria contra Evo Morales”, afirmó Lima, en el programa Noches Sin Tregua, para indicar que no se seguiría un juicio contra el jefe del partido azul, a la par del que sigue a Áñez, quien ya lleva cinco meses con detención preventiva.

“Nadie de la oposición ha presentado en Sucre ante el fiscal general ninguna proposición, no hay nada. No hay nada que pueda entrar en esa balanza que están pretendiendo. Acá es claramente una situación en la que ellos (opositores) tendrían que presentar su proceso, seguir todo el camino que (yo) he seguido para llegar a esta etapa en el caso de Áñez”, indicó el titular de la cartera de Estado.

Tras conocerse el informe del GIEI, que documentó violaciones a los derechos humanos en los gobiernos de Morales y Áñez, algunos opositores pidieron que se siga proceso a Morales.