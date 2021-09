Abogado de Terceros denuncia que la Fiscalía “no tiene interés” para buscar a Kaliman

El abogado del general Jorge Terceros, Jorge Santistevan, señaló que la Fiscalía “no tiene interés” para ubicar al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. Además, afirmó que en dos oportunidades se pidió al Ministerio Público que declare sobre el caso denominado “golpe de Estado”.

“La Fiscalía no tiene el interés para ubicar a Kaliman. Nos interesa que la Fiscalía con el apoyo de los organismos del Estado y del Gobierno ubiquen a Kaliman, lo aprehendan para que se le tome la declaración correspondiente. Si no aparece Kaliman este proceso no va a avanzar y la intención es seguir aprehendiendo a militares”, dijo Santistevan, citado por Página Siete.

El abogado señaló que los militares están detenidos por el comunicado de Kaliman, en el que fue emitido el 10 de noviembre de 2019, que sugería la renuncia del expresidente Evo Morales.

Satistevan dijo que el exjefe militar es clave en el proceso.

Luego de que Jarjury y Terceros fueron arrestados, en julio, sus abogados pidieron mediante memoriales que la Fiscalía expida órdenes de citaciones para Kalimán o una notificación por edicto para que lo encuentren. Sin embargo, estas solicitudes hasta ahora no fueron atendidas por los administradores de justicia, según explicó Santistevan.