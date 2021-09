Salud espera resultados de estudios para una posible combinación de vacunas anticovid

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Maria Renee Castro, señaló hoy que aún esperan los resultados del estudio que podría dar paso a una combinación de vacunas ante la falta de las segundas dosis de Sputnik V.

“Estamos haciendo el análisis para la combinación de vacunas, hay otros estudios en otros países de la combinación de Pfizer con AstraZeneca, tenemos que esperar los resultados del estudio. Tenemos un plan B solo estamos esperando el resultado. Ahora tenemos una vacunación segura, eficaz, voluntaria y gratuita”, señaló la viceministra en una entrevista con el programa A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro.

En las principales ciudades del país, quienes debían recibir la segunda dosis de la vacuna rusa protestaron por la falta de vacunas.

Ante esta situación, Castro señaló que se están ejecutando todos los mecanismos diplomáticos para que las vacunas lleguen al país, pero no se tienen fechas de llegada.

“Estamos ejecutando todos los mecanismos diplomáticos para que las vacunas lleguen al país, no solo llegan estas vacunas si no hay otra cantidad de vacunas que no están siendo aplicadas. Al menos 6 millones de dosis están esperando”, dijo.