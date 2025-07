Dunn dice que no se sumará a ningún candidato y no descarta ser parte de las subnacionales

Jaime Dunn se pronunció este miércoles luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificara su inhabilitación como candidato presidencial. Dunn afirmó que no se sumará como "una ficha aritmética" a ninguna candidatura en carrera, pero no descartó participar en las elecciones subnacionales de 2026.

"Nosotros vamos a estar con el cambio, la revolución y la ética moral. No estamos para juntarnos como una suma aritmética. No buscamos pegas; no somos una ficha ni un número aritmético", afirmó Dunn ante ofrecimientos públicos de algunos candidatos a sumarse a su equipo.

Ante sus seguidores, expresó su rechazo a la decisión del TSE, que calificó como política y no jurídica. "La decisión claramente no fue jurídica, fue netamente política. No nos proscribieron con pruebas, sino con pura chicanería", denunció.

Dunn señaló que decidió no presentar ningún recurso judicial, pues considera que sería caer en una trampa del "masismo". "Hemos tomado la firme decisión de renunciar a seguir una batalla legal por un bien mayor que es Bolivia. No entraremos en una trampa jurídica que nos están tendiendo. Nos dimos cuenta a tiempo: quieren que hagamos un amparo para que, a través nuestro, el masismo logre lo que no ha podido hasta ahora. No vamos a ser instrumento de eso nunca", subrayó.

Si bien no confirmó ningún acercamiento, tampoco cerró la puerta a una posible participación en las elecciones subnacionales de 2026, aunque advirtió que su inclusión dependerá de condiciones muy claras.

"No descartamos nada que nos acerque cada vez más a cambios profundos en este país. Pero la regla es clara: cualquier fuerza política debe querer salvar Bolivia y poner las regiones por encima de todo. Esos son nuestros requisitos", concluyó Dunn.