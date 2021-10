Patty amenaza con huelga de hambre si no se cita a Camacho y se sentencia a Áñez

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, amenazó hoy con declararse en huelga de hambre en puertas de la Fiscalía en caso de que el Ministerio Público no cite a declarar a Luis Fernando Camacho y no emita sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso de supuesto golpe de Estado.

"Si no notifican a Camacho, no hacen sentencia Áñez, el lunes me declaro en huelga de hambre en puertas de la Fiscalía", aseveró en contacto con la prensa.

Patty hizo la denuncia ante la Fiscalía por el presunto golpe de Estado en el 2019.

Por ese caso, Jeanine Áñez cumple detención preventiva en el penal de Miraflores desde hace más de siete meses.

Además, hace algunas semanas atrás la Fiscalía citó a declarar a Camacho en La Paz, pero luego suspendió la citación debido a que consideró importante para la investigación primero tomar la declaración de su padre sobre los hechos del 2019.