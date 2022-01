Expertos: Hay más casos de Covid que los conocidos oficialmente

Las cifras oficiales de casos positivos de Covid-19 no reflejan los contagios que realmente existen en el país debido a un subregistro, sostienen epidemiólogos y expertos en Salud Pública. Señalan que no todos los afectados por el virus se hacen pruebas y tampoco se atiende todos los requerimientos de las personas, que en las últimas semanas realizaron inmensas filas. Se estima que los positivos pasarían de los 20 mil casos.

“Este crecimiento en esta ola, que podría denominarse como tormenta epidemiológica, se está produciendo en toda Europa. En nuestro país, estamos atravesando esta cuarta ola y ha roto varios récords en cuanto al número de contagiados, pero si nosotros observamos, hemos llegado hasta 14 mil. El subregistro seguro que existe y en algunas regiones mucho más que otras”, sostuvo el exministro de Salud y experto en Salud Pública Guillermo Cuentas.

Agregó que todos los casos que se conocen son los que difunde el Ministerio de Salud, esos 14 mil casos solamente son los notificados. “Es decir, ¿estamos hablando de cuántos casos realmente pueden presentarse por día en nuestro país?”.

Sin prueba

En tanto, Roger Carvajal, médico e investigador del Instituto de Servicios de Laboratorios de Diagnóstico e Investigación en Salud (Seladis) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), coincidiendo con Cuentas, señaló que los casos oficiales que se reportan no son los reales, toda vez que hay muchas personas que no acuden a hacerse las pruebas y que se quedan en sus hogares para curarse.

“De todos los que se conoce que están con algún síntoma o han tenido contacto con algún positivo, ¿cuántos de ellos van a hacerse una prueba? Muy pocos, porque en realidad los datos que se presentan son sobre los que se han hecho la prueba. Eso de los 14 mil es muy poco; deben estar por lo mínimo en 20 mil. Es mi opinión personal, pero tiene validez en el sentido que hay mucha gente que no se hace las pruebas”, sostuvo Carvajal.

Ejemplos

El médico Cuentas señaló que el subregistro se evidencia sólo al tomar en cuenta la ciudad de El Alto, que en determinadas oportunidades muestra un número de ciudadanos como casos positivos de una población enorme.

“La ciudad que debe tener el mayor subregistro se llama El Alto, es decir, es inconcebible que una ciudad con una actividad comercial muy intensa, con concentraciones de poblaciones muy activas, tenga menos casos, por ejemplo, que el departamento de Oruro. Y El Alto tiene el doble de habitantes que Oruro. Tenga la plena seguridad de que en todo el país hay subregistro y porque hay subregistro”, aseguró.

Variante

Carvajal señaló que esta explosión de casos positivos de coronavirus se debe a los contagios por la variante ómicron, cuya presencia en el país fue confirmada por el Seladis y cuya presencia, al 2 de enero, era en 40 por ciento, y delta con 60 por ciento.

“La presencia de la variante ómicron, que tiene un potencial de diseminación y transmisión tres veces más que la delta y se multiplica en forma exponencial. Esto realmente es algo nunca visto. De un momento a otro se hace dominante, cubre todos los espacios y es la variante que está copando a nivel mundial todo, es algo que no se había visto nunca ”, detalló.

La automedicación genera resistencia

Frente al incremento acelerado de contagios de Covid-19 en Bolivia, miles de personas forman largas filas para acceder a las vacunas o a pruebas de antígeno nasal. A esto se suma que las farmacias colapsan por la demanda de medicamentos sin prescripción médica.

La ANF consultó al médico infectólogo y exconsultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Rodrigo Castedo, quien recomienda a la población evitar la automedicación para tratar síntomas de Covid-19, particularmente con antibióticos y corticoides.

“En casos de Covid leve, no son necesarios los medicamentos, porque con un simple paracetamol es más que suficiente. Los antibióticos no sirven contra la Covid-19; estos medicamentos contra las bacterias no tienen efecto. Así que si una persona los toma, puede terminar arrepintiéndose, porque crean resistencia en el organismo”, dijo.

El colapso de centros de salud y puntos gratuitos de pruebas de antígeno nasal obligó a muchas familias a optar por la compra de medicamentos sin el diagnóstico correspondiente o receta alguna.

“Tomar azitromicina o amoxicilina es una pésima idea, pero aún más es medicarse con corticoides porque son muy agresivos. Éstos son medicamentos que pueden comenzar a eliminar células de nuestro sistema inmunológico, así que es como darse un balazo en el pie”, agregó Castedo.