Arce inicia una semana clave para su gabinete y repuntar su gestión

El presidente Luis Arce inicia una semana clave para hacer ajustes en su gabinete y repuntar su gestión durante un nuevo aniversario del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, a conmemorarse el 22 de enero con actos reducidos por la cuarta ola de la pandemia.

El aniversario está precedido de pedidos de sectores de su propio partido, el MAS, de cambiar a ocho ministros de su gabinete y de cuestionamientos de la influencia del expresidente Evo Morales en la conformación del equipo de trabajo de Luis Arce.

El ala renovadora del MAS no quiere allegados de Evo Morales en el gabinete. El diputado Rolando Cuéllar informó que la bancada del MAS se reunió el viernes con Arce y abordaron varios temas entre ellos la evaluación de varios ministros.

“Este 22 de enero se va a cambiar a algunos ministros y viceministros. Incluso a algunos embajadores”, dijo.

En tanto, el expresidente Morales dejó claro ayer que no interferirá en el gabinete, pero dijo, sin mencionar a Choquehuanca, que cuando él era presidente, el vicepresidente García Linera ni siquiera le sugería nombres.

“Es responsabilidad constitucional del presidente del Estado cambiar, mejorar su gabinete. Sólo quiero decir que cuando estaba Álvaro García Linera, nunca me ha condicionado, nunca me ha chantajeado, nunca me ha sugerido un ministro. Ésa es responsabilidad del presidente, si mejora; mejora, es su decisión; él evaluará. Hay que escuchar, por supuesto”, dijo.

Entre los ministros sugeridos para cambios y mencionados por los diputados en reunión de bancada están: “de Obras Públicas, (Édgar Montaño); de Gobierno, (Eduardo del Castillo); de Justicia, (Iván Lima), y de Desarrollo Rural y Tierras (Remmy Gonzales)”.

Análisis

El analista político Rolando Tellería considera que en “vísperas” del 22 de enero hay una lucha interna en el MAS de tres grupos.

“El grupo radical liderado por Evo Morales, el grupo nueva generación que trabaja y postula a Arce para 2025 y la facción del vicepresidente”, detalla.

Manifestó que lo que se observa “en estas especiales circunstancias es una intensa pulseta entre estos tres grupos para liderar lo que significará la decisión final del MAS, en torno a su candidato para 2025”.

“De cualquier manera, esta pulseta se dilucidará en la composición del nuevo gabinete. Ahí se verá cuál de ellos en la correlación de fuerzas impondrá su voluntad y decisiones”, concluyó.