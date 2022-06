Arce asegura que Añez goza de privilegios; Ribera responde que existe abuso a través de la justicia

El presidente Luis Arce, aseguró que la exmandataria Jeanine Añez goza de varios privilegios durante su detención preventiva en la cárcel de Miraflores. Al respecto, Carolina Ribera, hija de Añez, le recordó que en el país no existen beneficios, sino abuso de poder a través del Órgano Judicial y el Ministerio Público.

"Le dimos todas las condiciones inclusive nos ha generado amotinamientos del resto de las mujeres porque tenía privilegios. Le dimos atención médica, los parientes de la señora Añez se quedaron a dormir lo que no pasaron con las otras mujeres", afirmó el dignatario al programa La Pizarra de Argentina.

La respuesta no se dejó esperar, Carolina Ribera dijo que en el país no existen privilegios, sino abusos de poder a través del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Cuestionó que no le han permitido recibir visitas ni atención médica adecuada.

"El presidente Luis Arce dice que mi madre tiene privilegios ¿privilegio es que no le permitir recibir visitas? ¿no tener acceso a la salud? ¿no asistir a su juicio? ¿Qué rechacen las pruebas de descargo? Aquí no hay privilegios, hay abuso, injerencia y violación a los DDHH”, escribió Ribera en su cuenta de twitter.

Al menos cinco instancias internacionales hicieron observaciones al juicio contra Añez por el denominado caso "golpe de Estado II", entre ellas: vulneraciones al debido proceso, ambigüedad de los tipos penales, uso excesivo de la detención preventiva e injerencia política en el sistema judicial.

Durante su entrevista con el medio argentino Arce manifestó que el proceso contra la exautoridad se desarrolló en el marco del debido proceso y se cumplieron todos los procedimientos que establece la ley en el país. Descartó que se hubiera dado algún tipo de injerencia política en el proceso.

"Se ha respetado el debido proceso, hemos respetado todos los procedimientos legales, por lo tanto, estamos convencidos de que lo que se ha hecho en el juicio es algo absolutamente en el marco de la justicia. Creemos haber cumplido con el pueblo boliviano porque lo que nos pedían era justicia, nosotros simplemente hemos presentado las pruebas y sea la justicia que valore y ahí están los resultados”, sostuvo.

Ribera refutó esas declaraciones y afirmó que el sistema judicial del país se ensaña con los opositores, pero son blandos con los implicados en narcotráfico, feminicidios, violaciones y hechos de corrupción.

"En Bolivia, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, son brazos represores del Gobierno de @LuchoXBolivia duros con los opositores inocentes, blandos con violadores, feminicidas, criminales y narcotraficantes. Han podrido a la justicia y hoy se ven los resultados", insistió.

Sin embargo, cabe recordar que, tras la sentencia contra Añez, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, reveló que el proceso penal contra la exmandataria se decidió en una reunión entre Arce y la cúpula del partido oficialista porque no cuentan con dos tercios en la asamblea legislativa para un juicio de responsabilidades.

En tiempo record, la justicia boliviana dictó una sentencia contra la exmandataria a 10 años de cárcel por el denominado caso "golpe de Estado II", acusada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por su ascensión como presidenta del país en noviembre de 2019 debido a la renuncia y salida del país de Evo Morales.