Potosí, Chuquisaca y Tarija mantienen paro por censo 2023

Mientras los cívicos cruceños continúan con otras 72 horas de paro determinado en el cabildo del domingo, otros departamentos también asumen la medida pidiendo censo en 2023, además de otras demandas.



El Comité Cívico Potosino (Comcipo) ha determinado ayer un paro de 48, ayer y hoy. La demanda potosina pasa por el censo en 2023, pero también añade la preservación del Cerro Rico de Potosí y la aprobación de la ley para explotar el litio, bajo una política gubernamental que ampare su solicitud, a la par del cese de la persecución política a líderes cívicos y el rechazo a la resolución del Tribunal de La Haya sobre el río Silala antelando un posible resultado negativo.



El sector de los mineros asalariados y cooperativistas no se sumó a la solicitud y manifestaron que los dos días de paro no afecten su acceso a sus fuentes laborales.



Pese a la instalación de 50 puntos de bloqueo en las principales calles y avenidas de Potosí, la Policía identificó 17 y mencionó que los cuatro puntos de acceso con el interior están libres “la situación en las poblaciones aledañas a la ciudad potosina se encuentra en normalidad, y la Policía no intervendrá los puntos de bloqueo mientras se mantenga el carácter pacífico del paro”, mencionó el director departamental de la Policía, Roque Arraya.



Otro departamento que se suma a la problemática del censo es Chuquisaca, donde el sector de transporte confirmó el paro de 24 horas y bloqueos programados para hoy.



La demanda del sector exige una solución al conflicto del censo, la elevación de precios de los productos de la canasta familiar y el perjuicio al transporte pesado, de acuerdo a las declaraciones del secretario general de la Federación Departamental de Choferes, Marco Antonio Huanca.



Hoy, Sucre estará bloqueada en sus cuatro accesos, calles y avenidas principales, además de movilizaciones de los afiliados de Nor y Sur Cinti, junto a los de Monteagudo. El transporte urbano chuquisaqueño del Sindicatos de Micros Sucre participará en la protesta.



Para Tarija, la lucha aún no concluye, pues, según el presidente del Comité pro Intereses de Tarija, Adrián Ávila, este martes será crucial para la toma de determinaciones que indiquen la continuidad en el apoyo que involucre a todos, poniendo en demérito la credibilidad y desconfianza hacia el Gobierno, que desde un principio manejó el discurso del censo para 2024, y luego de la mesa técnica nada habría cambiado.



Las acciones y declaraciones de Ávila lograron que el asambleísta departamental del MAS Eider Quiroa interponga una denuncia en la Fiscalía en contra de Ávila por instigación pública, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y la libertad del trabajo, sosteniendo que, como legislador, cumple con presentar la denuncia y será la Fiscalía la que decida si la acepta o no.

Mineros están en contra del paro



Según la Federación Sindical de trabajadores Mineros de Bolivia “las verdaderas intenciones de los Comités Cívicos de Bolivia” son cambiar el modelo de Estado por separatismo reeditando “la media luna”. “Esos recursos serían para Santa Cruz, pero al final lo que quieren es hacer su propio país”, en perjuicio de departamentos de menor crecimiento como Potosí, Sucre, Tarija, Beni y Pando, expresa el documento de los mineros. Los mineros sostienen que ante las intenciones de separar de Bolivia a Santa Cruz se declaran “en estado de emergencia u movilización permanente denunciando a los bolivianos, mantener estado de alerta frente a propósito de dividir el pais.