Jáuregui pide paciencia y que no tienen varita mágica para resolver un lío de tanto tiempo

El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, pidió paciencia y dijo que ni la Cámara de Diputados ni su comisión tienen una "varita mágica" para resolver en cuestión de horas un lío de se generó hace tanto tiempo.



"No vamos a ir con salidas mágicas, tengo que ser muy enfático, la Cámara de Diputados y la Comisión de Constitución no tienen (una) varita mágica para resolver en cuestión de horas el problema a que se ha generado en tanto tiempo", declaró el legislador del MAS.



Insistió que este problema viene no solo desde la declaración del paro indefinido en Santa Cruz, sino desde mucho antes, desde agosto, sostuvo.



El lío se desató luego que el Consejo Nacional de Autonomías presidido por el presidente del Estado, Luis Arce, informó que decidió postergar el censo hasta el 2024, lo que rechazó tajantemente Santa Cruz.



No vamos a resolver en cuestión de horas aquello que no pudieron ponerse de acuerdo entre el Comité Interinstitucional y la representación del Órgano Ejecutivo", sostuvo el diputado.



Pidió "paciencia" a los actores involucrados en el tema, al recordar que solo del paro son 31 días, sin que el Comité Interinstitucional haya enfrentado seriamente el conflicto.



La comisión de Jáuregui debe resolver o consensuar en un proyecto de ley las tres propuestas que existen, comprometió que habrá resultados en un uno o dos días



Precisó que el trabajo no puede ser declarado por tiempo y material porque aún no hay acuerdos sobre los cuáles se puedan trabajar.