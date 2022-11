Tras aprobación de proyecto de ley del censo, Mercado llama a que cese el paro en Santa Cruz

Después de la aprobación del proyecto de ley del censo, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, pidió que las movilizaciones y las medidas de presión en Santa Cruz se levanten inmediatamente.



La norma denominada "de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral" fue aprobada esta madrugada en la cámara de Diputados.



"Esperamos que con esta ley, inmediatamente se suspenda las movilizaciones en Santa Cruz. Pedimos a los movilizados en las rotondas, a sus líderes. No existe ninguna razón para continuar con esas medidas dado que esta normativa será remitida a Senadores. Por lo tanto, ya deberían estar suspendiendo las medidas de presión que ha causado a nuestros gremialistas, transportistas, a la gente que se gana el pan día a día", expresó el presidente de Diputados, Jerges Mercado (MAS), según una nota de prensa de Diputados.



El proyecto de ley fue aprobado con el voto de más de dos tercios de los diputados que asistieron a la sesión.



El presidente de la cámara Baja mantuvo el 18 de octubre una reunión con el presidente del Comité Interinstitucional y rector de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.



Después del encuentro, Mercado convocó a sesión plenaria para el lunes 21. Ante la no existencia del informe de la comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, se suspendió la sesión plenaria.



Mercado convocó nuevamente el miércoles a sesión plenaria para las 18 horas del jueves. En la ocasión, instó a la comisión remitir el informe del proyecto del Censo. La comisión de Constitución no remitió el informe al plenaria, razón por la cual, se suspendió la sesión nuevamente.



La tarde del viernes, la comisión logró el consenso y aprobó el informe del proyecto de Ley del Censo en base a la propuesta presentada por la jefa de la bancada del Movimiento Al Socialismo de Santa Cruz, Deisy Choque.



Una vez remitido el informe de la comisión al pleno de diputados, Mercado convocó para las 19:30 del viernes a sesión plenaria para viabilizar la normativa censal. La sesión que se extendió por más de ocho horas aprobó por más de dos tercios el proyecto de Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral.



Una vez aprobada, el documento será remitido a la Cámara de Senadores. Ante este escenario, Mercado insistió en que se levante el paro indefinido que cumple Santa Cruz.



"No comparto la posición de los que están en las rotondas. Sin embargo, admitimos que podemos pensar diferente pero también convivir pacíficamente en el país y una vez más pedimos que levanten las medidas de presión lo antes posible" agregó.