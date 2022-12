Encuesta: Fallo sobre el Silala es una "derrota grave" y el responsable es el gobierno de Morales

El resultado adverso por el Silala obtenido por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en un proceso con Chile, es una "derrota grave" que es responsabilidad del gobierno del expresidente Evo Morales, advierte la mayoría de las personas, según una encuesta de la empresa Diagnosis Investigación Social Opinión Mercado.

Los resultados del estudio establecen que el 43% de los encuestados responsabiliza al gobierno de Morales por el fallo adverso de la CIJ, frente al 22% que cree responsable a los cívicos potosinos, 9% al gobierno de Luis Arce y 16% que indica ninguno.

Según la variable ecorregión, en el sector del altiplano, el 54% de los encuestados considera responsable del fallo de la CIJ al gobierno de Morales; en el valle, el 47% tiene la misma percepción, y en el oriente el 55%.

El 1 de diciembre, la CIJ determinó que Bolivia y Chile están de acuerdo en que el Silala es un río de curso internacional por lo que no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto y que ambos países tienen derecho a su uso en el marco del derecho internacional consuetudinario.

La ficha técnica del estudio señala que el trabajo de campo fue realizado del 3 al 4 de diciembre, con un universo de hombres y mujeres de 18 a 65 años. La muestra fue de 1.800 encuestas en las áreas urbano y rural de los nueve departamentos, con un margen de error del +/- 2,31%. El método empleado es el de las encuestas presenciales en hogares, en soporte digital y la selección de entrevistados fue multietápica, aleatoria simple de zonas censales y de segmentos, y selección sistemática de hogares y de entrevistados.

El estudio también sostiene que la mayoría de las personas, el 66%, advierte que el fallo de la CIJ es una "derrota grave" para Bolivia, seguido por el 13% que lo considera una "derrota poco grave", el 12% que no sabe o no responde y el 9% que dice que "no afecta".

Según la variable por departamento, Potosí es el que ve en mayor porcentaje al fallo de la CIJ como "derrota grave", con un 82%, seguido de Beni (79%), Chuquisaca (73%), Cochabamba (71%), Oruro (70%), Santa Cruz (65%), Tarija (59%), La Paz (54%) y Pando (45%).