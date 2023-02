Preparan borrador de reglamento para comicios judiciales

La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado del Senado presentará en los próximos días el borrador de reglamento para la preselección de los aspirantes a altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El presidente de esta instancia, el senador Luis Adolfo Flores (MAS), informó que la propuesta será socializada en diferentes espacios y anunció que se convocará a juristas del país, que no tuvieron militancia política, para que hagan sugerencias sobre esta labor, con miras a la tercera elección judicial prevista para octubre de este año.

“Se va a presentar, entre el jueves o viernes, un borrador que debe socializarse. Las próximas tres semanas se va a escuchar, por lo menos la Comisión tiene esa intención, a personalidades no políticas, juristas, pero no políticos, juristas que no han tenido militancia hace cuatro u ocho años, sobre la opinión de cómo se debe actuar esta preselección”, anunció en conferencia de prensa.

Será el tercer proceso electoral de este tipo, luego de los realizados en las gestiones 2011 y 2017 y fueron calificadas de un fracaso.