Crisis de 2019: Procurador dice que no es "apropiado" citar a Evo, pero insiste en que obispos asistan a la fiscalía

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este miércoles que no es apropiado que la Fiscalía convoque a declarar al expresidente Evo Morales por la crisis política de 2019, pero insistió en que los obispos que participaron de la pacificación sean citados a declarar.

Para el Procurador, todas las personas que participaron en las reuniones en la Universidad Católica Boliviana (UCB) de La Paz deben aclarar su rol. En esos encuentros participaron legisladores del MAS, oposición, diplomáticos y obispos de la Iglesia.

"La convocatoria debe hacerla el Ministerio Público, podemos hacer diligencias, pero nos estamos centrando en este punto, en la reunión en la Universidad Católica, donde no estaba Evo Morales, convocar a un tercero que no estaba en el momento ni en el lugar, no me parece apropiado", aseveró Chávez a radio Fides.

El procurador insistió en que los obispos sean convocados porque no se puede excluir a ninguna persona de la investigación por el supuesto "golpe" de 2019.

"Las tres personas dieron su testimonio, ya son públicos, lo que queremos saber es quién ha convocado, qué han hablado antes de que llegarán las tres compañeras (del MAS), porque ellas llegaron después de unas reuniones largas, internas", afirmó.

Sin embargo, Evo Morales y algumos legisladores de su partido pidieron de forma púbilca la mediación de la Iglesia durante la crisis de 2019.

"En este caso un equipo ingresó mucho antes, estaba hablando con el árbitro. 'Por qué no se convocó a ambos para que ingresaran en condiciones iguales? ellos ya estaban reunidos antes. Hay temas que deben ser esclarecidos, no estamos sindicando a nadie, este es un hecho y la consecuencia es otra, de muertes, violaciones de derechos humanos, son temas diferentes", dijo el Procurador.