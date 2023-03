Educación ofrece a maestros diálogo sobre ítems, déficit histórico y currícula; presupuesto y congreso se verá con la COB

El ministro de Educación, Edgar Pary, convocó este domingo a la dirigencia de los maestros urbanos a retomar el diálogo sobre la base de trece puntos, entre ellos ítems, déficit histórico y la aplicación de la actualización de la malla curricular. El tema presupuestario y el congreso educativo se abordarán en las mesas de trabajo con la Central Obrera Boliviana (COB).



"Nosotros queremos sentarnos a discutir, pero ya sobre la base de trece puntos porque los otros ya han pasado a las instancias correspondientes", indicó Pary en una entrevista con el programa Las 7 en el 7 de Bolivia TV.



Pary precisó que entre los temas que deben abordarse de manera técnica están la asignación de ítems, la exigencia de la deuda histórica de creación de puestos para docentes y la aplicación la malla curricular actualizada, esta última que no fue parte del pliego de más de 200 puntos que presentó la dirigencia de los maestros.



Sobre los ítems, el ministro recordó que solo en este año el Gobierno nacional asignó 2.500 nuevos espacios para los docentes, que sumados a los otorgados en 2022 llegan a 7.500.



Con relación a la deuda histórica de ítems, Pary refirió que la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana (CTEUB) maneja diversas cifras que va de 7.000 hasta 14.000 puestos que se deberían de asignar, pero que no tiene ninguna base técnica.



Por tanto, durante las reuniones realizadas la pasada semana, el ministro les propuso la conformación de una mesa técnica entre el magisterio y las direcciones distritales con el fin de establece la cifra real de ítems que se deben asignar. Se planteó que el trabajo inicie antes de fin de mes.



Si bien a un inicio aceptaron la propuesta, luego de una reunión interna, la dirigencia de la CTEUB la rechazó.



Ya con relación a la aplicación de la actualización de la malla curricular, alertó que la dirigencia de los maestros desinforma para movilizar a sus bases que en esta semana llegaron a La Paz y protagonizaron movilizaciones violentas dañando la infraestructura del Ministerio de Educación y agredieron a varios agentes policiales con petardos de alta potencia.



Aclaró que no se crearon nuevas asignaturas, ni ampliando la carga horaria y que solo son "nuevos contendido curriculares" como robótica, idiomas, ajedrez y temas como la lucha contra la violencia hacia las mujeres, entre otros.



No obstante, desde la dirigencia señalaron que con esos ajustes se les sobrecarga el trabajo educativo. Bajo ese argumento, la CTEUB determinó el viernes continuar con sus movilizaciones.



En esa dirección, el dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, anunció para el miércoles una movilización nacional con bloqueo de caminos y de las mil equinas en demanda de una respuesta al pliego de peticiones. En tanto, el lunes 20 de marzo se trasladarían a La Paz los afiliados a las 31 federaciones.



A sus exigencias Álvarez sumó, como en anteriores ocasiones, el ascenso automático y no con evaluación, como es en la actualidad, jubilación con el 100% y el incremento salarial.



Sobre el incremento salarial y el presupuesto, Pary indicó que ambos temas ya no serán abordados con la dirigencia de la CTEUB porque la COB ya presentó su solicitud al Gobierno nacional pidiendo un incremento del 10% al minino nacional y 10% al haber básico, por lo que será debatido en las mesas de negociaciones que se conformarán desde esta semana.



"El tema del presupuesto ya ha pasado al pliego de la COB", recaló Pary al apuntar que lo mismo sucederá con el congreso educativo "porque debe incluir a todos los sectores".