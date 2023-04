Maestros urbanos se movilizarán este martes y mantendrán los piquetes de huelga

Los trabajadores de educación urbana en Cochabamba se movilizan este martes por la tarde, al igual que las 31 federaciones de maestros a nivel nacional. Pero también adelantaron que un nuevo contingente de maestros se dirigirá a la ciudad de La Paz.



“En Cochabamba, mañana nos vamos a concentramos a las 17:00 en el viaducto. De manera paralela se van a realizar concentraciones a nivel nacional, en las 31 federaciones regionales. En cuanto a los piquetes de huelga de hambre, estos se mantienen, y se prepara el tercer contingente en Cochabamba para que se dirija rumbo a la ciudad de La Paz, el domingo”, informó la ejecutiva de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, Griselda Torres.



Asimismo, adelantó que aún no se analizó las acciones de protesta que llevaran adelante la semana siguiente. Pero calificó como una burla la oferta del ministro educación.



“Pretenden dotar 41 ítems para educación, frente a 7 mil que adeuda el gobierno, creemos que esa oferta es una burla para la lucha del magisterio. Es momento de unificar fuerzas, padres de familia, clase trabajadora y maestros, eso para reivindicar la educación fiscal y gratuita, caso contrario, van a seguir pagando más de 6 mil ítems los padres de familia”, añadió.



“Basta de mentiras del ministro de educación que dice no hay plata, eso es falso, si hay plata, los recursos naturales como el litio, el oro y otros, porque son entregados a las transnacionales y a las cooperativas mineras, porque el Estado no nacionaliza esos recursos”, cuestionó la ejecutiva.



Mientras el profesor Rodolfo Betancourt, quien este lunes cumplió su sexto días de huelga de hambre, aseguró que no levantará la medida de presión que inició.