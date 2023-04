Áñez rechaza a juez y obliga a postergar audiencia

La expresidenta Jeanine Áñez desconoció la competencia del juez del caso Senkata, Marco Amaru, y volvió a despedir a sus abogados en plena audiencia, por lo que el procedimiento judicial fue postergada hasta el 5 de mayo.

“No me voy a prestar a esta patraña y me retiro porque no reconozco a usted, señor Amaru, porque es un prevaricador consciente”, intervino la exmandataria desde la cárcel de Miraflores durante la audiencia cautelar.

La audiencia fue convocada por el juez primero en lo penal de El Alto, Marco Amaru, para analizar la imputación que presentó la Fiscalía contra Áñez por el delito de genocidio y la solicitud de seis meses de detención preventiva dentro el juicio ordinario por el caso Senkata.

“Me encuentro ante un juez que instala una audiencia nula de pleno derecho, ilegal, inconstitucional, violentándome todos mis derechos y consciente de que está cometiendo prevaricato”, se quejó la exmandataria.

Áñez desconoció la competencia de la justicia ordinaria y la comisión de fiscales porque, en su condición de expresidenta, debe ser juzgada en un juicio de responsabilidades.

“No reconozco la competencia de la justicia ordinaria. Ya presté declaración informativa ante la Fiscalía General, y es el fiscal Juan Lanchipa quien debe asumir los actos siguientes ante el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es cumplir la Constitución y la Ley 044 de enjuiciamiento de altas autoridades de Estado”, demandó.

Amaru es uno de los jueces cuestionados por su afinidad con el MAS debido a fotografías en campaña electoral con autoridades del partido del expresidente Evo Morales.