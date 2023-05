La Conferencia Episcopal Boliviana se desligó del caso "sacerdote pederasta"

Este sábado, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se desligó del caso del "sacerdote pederasta", Alfonso Pedrajas, por lo que dejó que la Compañía de Jesús en Bolivia proporcione la información a la Procuraduría del Estado.

"Lo último es que ayer hemos recibido una nota de parte de la Conferencia Episcopal y se han desligado de esta información que tienen que proporcionarse a la Compañía de Jesús", indicó Chávez.

Según la autoridad, la CEB no tendría información con relación a Pedrajas y que la Compañía de Jesús aún no remitió la información que solicitó la Procuraduría.

"En su conferencia indican que no tienen sus antecedentes, no tienen sus datos ni la información que hemos pedido y ha delegado todo a la Compañía de Jesús y todavía no hemos recibido información de la Compañía y esperemos recibirlo en un plazo razonable de 10 días y que la siguiente semana esté la información", dijo Chávez.

El viernes, la Fiscalía General del Estado a través de directora de la Unidad Especializada de Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, conformó una comisión especial para investigar el caso de pederastia cometido por el extinto sacerdote jesuita.

"Se ha emitido los requerimientos correspondientes para obtener la información con la que se cuente en la Compañía de Jesús para poder establecer elementos y continuar con la investigación. Los datos son reservados considerando la magnitud del caso", señaló Cáceres.