Sobrino de cura pederasta: “Descubrí que Pica fue un pederasta y que la orden lo protegió. Sentí miedo, asco”

Fernando, sobrino del sacerdote Alfonso Pedrajas, concedió una entrevista a El País y relató cómo descubrió el diario y los “secretos” del cura que eran conocidos y protegidos también por la Iglesia Católica en Bolivia.

“El silencio de la Iglesia es lamentable, conocía desde hace décadas los abusos”, señala Fernando.

Pregunta. ¿Qué sintió cuando leyó el diario?

Respuesta. Tardé en hacerlo. Cuando lo encontré vi que era algo que merecía la pena ser leído, pero ahí se quedó. Meses después, cuando vacié la casa para alquilarla comencé a leerlo. Al principio disfrutaba, porque en las primeras páginas mi tío narra cómo recorre cientos de kilómetros por Bolivia para dar misa y ayudar a los pobres. Me parecía bonito. Pero cuando me adentré más, descubrí que Pica fue un pederasta y que la orden lo protegió. Sentí miedo, asco. Me llevé un chasco, un desencuentro absoluto.

P. ¿Qué relación tenía con Pica?

R. Siempre sentí que teníamos cierta conexión. Tenía unas dotes artísticas con las que en cierto modo me identificaba. Creo que él lo vivía de igual manera. Empecé a tocar la guitarra cuando tenía 10 años. Pica fue uno de mis primeros maestros.

P. ¿Qué sucedió cuando contó todo al resto de familiares?

R. Tardé también. Tuve que digerir toda esa información. Tardé en asimilarlo. En febrero de 2022, envié un correo a toda mi familia y les hice llegar el diario. Recibí pocas respuestas. El apoyo que he tenido, desafortunadamente, lo puedo contar con los dedos de una mano. Pienso que prefieren mirar hacia otro lado.

P. ¿Qué hizo después?

R. Tenía muy claro que debía hacer dos cosas: una, ponerlo todo en manos de las autoridades; y dos, acudir a la prensa. Escribí un mismo e-mail en el que esbozaba la historia y lo envié, por igual, al actual director del colegio Juan XXIII [centro donde han aparecido más víctimas de Pica], Luis Carrasco; al directorio de J23, la asociación de antiguos alumnos de este colegio; a todas las organizaciones dedicadas a la protección de víctimas de abusos a menores que conseguí encontrar en Google y a los principales medios de comunicación.

P. ¿Cuáles fueron las respuestas?

R. Respecto a los medios, fueron muchas, pero yo quería que lo investigara EL PAÍS. Estaban investigando el tema a fondo y además era un periódico con presencia en Latinoamérica. La primera persona que contactó conmigo desde Bolivia fue Luis Carrasco, director actual del colegio. Me dijo que él no conocía nada de esta historia y que, por tanto, él no estaba en disposición de poder ayudar. A través de este señor, los jesuitas se pusieron en contacto conmigo, en concreto, un sacerdote jesuita que se llama Osvaldo Chirveches, exprovincial y director de la delegación de ambientes seguros de la orden.

P. ¿Cómo fue esa comunicación?

R. Me pidió que tuviéramos una reunión y accedí. Pero le respondí en un correo electrónico que me gustaría que asistiese también Carrasco, en copia en el mismo mensaje. Y este me contestó que, como no tenía internet, no podía. Me lo contestó por e-mail. Esa fue la última comunicación del director del colegio donde mi tío abusó de una cantidad de niños incontable. En este punto yo decidí divulgar todo esto.

P. ¿Pero no siguió en comunicación con los jesuitas?

R. Sí, Chirveches insistió mucho en que le enviara el diario. Pero yo no confiaba.

P. ¿Y las autoridades eclesiásticas españolas?

R. Decidí llevar la denuncia a la archidiócesis de Madrid, donde vivo. Pero, a día de hoy, no he conseguido darles el documento. He ido como en cinco ocasiones y no he conseguido identificar siquiera a la persona que me tenía que atender para recoger el documento. Después de dejarle mis datos, teléfono, e-mail y que nadie me llamase, he dado por perdida esa vía. Impresentable.

P. ¿Qué sucedió con los antiguos alumnos?

R. A la asociación de antiguos alumnos le ofrecí el diario por si lo querían utilizar para poner una denuncia en Bolivia, pero que, si lo quería para divulgarlo, prefería que lo hiciera primero la prensa. Para mí, era imprescindible que toda la información que se publicase hubiese sido previamente contrastada. En ese momento no aceptaron y decidieron no denunciar. Seguí hablando con ellos de manera muy cordial y siempre se mostraron muy colaborativos. Y, por supuesto, tendrán el diario inmediatamente. Les pertenece y deben leerlo.

P. ¿Le ayudaron a localizar a víctimas?

R. Sí. Las víctimas han sido clave para que todo saliera adelante. A ellas, y a las que no he conocido, me gustaría decirles que siento mucho que tuvieran que pasar por una situación tan espantosa, que no puedo ni imaginar. Pero también que no están solas.

P. Llevó el caso a la Fiscalía

R. Sí, pero fue archivado. Mi tío está muerto y es evidente que está prescrito. Una víctima declaró desde Bolivia, aunque la asociación de antiguos alumnos, como entidad, decidió no apoyarla. Pero voy a intentar reabrir la denuncia para que las personas que conocieron los abusos que cometió Pica y lo encubrieron sean juzgadas. Ahora, mi intención es crear una agrupación de víctimas que apoyen una denuncia general para presentarla aquí, en España. Aunque sean anónimamente. Conozco la identidad de muchas de las víctimas que todavía no se han pronunciado. A ellos les digo: muchas ocupáis puestos importantes dentro de la Administración pública en Bolivia. Vuestra colaboración es importante. Les animo a que me manden un e-mail a la siguiente dirección: asociacionvictimasj23@gmail.com. Es el momento de actuar.

P. El diario también es una historia sobre el encubrimiento.

R. Es lo más alarmante de todo. No sé ni cómo llamarlo de lo repugnante que es. No se pueden escudar en el secreto de confesión. Marco Recolons [único encubridor que habló con EL PAÍS] tiene que ser juzgado. Y si se demuestra que tenía conocimiento [de los abusos], tiene que asumir las consecuencias. El silencio de la Iglesia es lamentable. Conocía desde hace décadas los abusos cometidos por Pica y de otros jesuitas. Lo ocultó con mentiras y continúa mintiendo sobre el caso.

P. ¿Siguen mintiendo?

R. Sí. Recibieron más denuncias de abusos, de Pica y de otros curas.

P. ¿Qué opina sobre las reacciones tras la publicación del reportaje?

R. Hay una cosa que me parece totalmente significativa. Los jesuitas han apartado a ocho personas de su cargo en 48 horas, cosa que nunca había sucedido con tanta diligencia. Es una evidencia más de que conocían la situación. Esta medida ha ocurrido debido a la publicación, que también afortunadamente ha tenido un impacto sorprendente en los medios de Bolivia y en las instituciones.

P. ¿Qué espera ahora?

R. Nos asomamos a la punta del iceberg. Esperemos que, como mínimo, los implicados que encubrieron todo esto y siguen vivos sean debidamente juzgados y condenados. Y que por parte de la Iglesia católica haya una compensación hacia las víctimas.

P. Muchos ven el paso que usted ha dado como un acto anómalo y valiente, al manchar deliberadamente el nombre de un familiar suyo.

R. Para mí no es un acto de valentía. Creo que los familiares de los agresores deben dar un paso adelante. Denunciar sin lugar a duda. En este camino no cabe la equidistancia. Se está con las víctimas o se está con el pederasta, o se denuncia su comportamiento o se le encubre. No hay matices.