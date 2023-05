Por caso cadetes, dos oficiales van a justicia ordinaria y cuatro a militar

Dos instructores del Colegio Militar involucrados en el fallido “salto de la muerte” —que dejó dos cadetes heridos— serán procesados por la vía ordinaria, mientras que los otros cuatro “sancionados” serán procesados por un tribunal militar, confirmó ayer el comandante del Ejército, Juan José Zúñiga.

La decisión está contenida en el sumario fechado el 6 de mayo, cuyo dictamen está firmado precisamente por Zúñiga, quien ayer brindó un informe por este caso ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.

“Ya hemos concluido el sumario y el dictamen final y, producto de ello, estamos pasando a dos oficiales subalternos a la justicia ordinaria y al resto de los oficiales involucrados en el accidente van a ser sometidos a un proceso en el tribunal de personal del ejército y ese tribunal va a emitir alguna sanción”, indicó el jefe militar.

El sumario también establece el ascenso de los dos cadetes heridos y el pago del salario correspondiente a ese grado. En el caso presente se establece “el haber del grado de subteniente o alférez”.

El capitán Manfred Herrera y el teniente Juan José Patzi fueron sancionados por “inconducta profesional” y sus casos fueron remitidos a lo que denominan las Fuerzas Armadas como “jurisdicción común” puesto que “la justicia ordinaria tiene conocimiento y la misma se encuentra en etapa investigativa”.

Herrera y Patzy ya están con detención preventiva por cuatro meses en la cárcel de San Pedro.

Según las pesquisas, ambos estaban en la torre durante el ejercicio militar y conocían del plan de primera mano.

El sumario estableció sanciones disciplinarias para el excomandante del Colegio Militar, coronel Edward Rodrigo Aguilar Quiroga. “En su calidad de comandante, es el directo responsable de todo lo que su unidad haga o deje de hacer. El mismo no habría dado parte del Plan Arañas al escalón superior, sanción que debe ser considerada e impuesta por este tribunal, ya que con su procede del Oficial Superior demostró una “inconducta profesional”, se lee en el documento.

No hubo ensayo

El “auto final de sumario informativo militar” del Comando General del Ejército, que investigó el accidente de dos cadetes en el Colegio Militar, resolvió que no estaba previsto la ejecución del “salto de la muerte”, por tanto no se desarrolló ningún ensayo. Además, se evidenció que no se contaba con una cuerda de seguridad.

De acuerdo al sumario, se habría controlado y supervisado las actividades para la demostración en el aniversario del Colegio Militar, pero no se preveía el “salto de la muerte”.