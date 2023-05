Abogado pide esclarecer las "lesiones múltiples" que tiene el interventor de Fassil

Jorge Valda, abogado de la familia del interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, este domingo pidió que se realice diferentes exámenes al cuerpo de su cliente para que se esclarezca las diferentes lesiones múltiples "que no se explican" ante su caída del piso 15 del edificio Ambasstor en Santa Cruz.

"Un suceso de muerte por impacto, efectivamente los órganos colapsan, pero existe una situación en la que no se explican las múltiples lesiones que tendría, en el cráneo, el rostro, espalada, lógicamente el hecho debe ser investigado. (...) No podríamos adelantarnos a señalar que ha sido un suicidio, homicidio o que ha sido un asesinato con tortura", dijo Valda.

El abogado indicó que solicitó a las instancias correspondientes que se colecte el humor vítreo, parte del hueso craneal, del hígado, del bazo, de los jugos gástricos, sangre, cabello. "Todo para realizar las pruebas patológicas que sacará de dudas".

"Hay hechos que investigar. (...) No solamente cuenta con múltiples hematomas, lesiones en todo el cuerpo, no solamente en la parte de donde habría sufrido el impacto que habría sido el pecho, (...) no contaba con un globo ocular y tampoco contaba con un testículo y este extremo tiene que ser investigado", dijo.

Según Valda, el hecho habría ocurrido a las 20:00 y la Policía llegó al lugar a las 22:00. "El cuerpo en la morgue ya estaba con mitad de la ropa afuera, con la camisa rota no explica que se haya tratado de intervenir o rescatar a una persona que ya había fallecido hace más de dos horas", señaló.