Sacerdote que habló con Colodro: "Me dijo que estaba muy preocupado, que le bendiga para que el señor le cuide"

Un video que circula en redes sociales muestra a un sacerdote de una iglesia de La Paz que señala que, días antes de su muerte, el interventor del Banco Fassil Carlos Colodro le dijo que estaba muy preocupado y le pidió bendiciones para que Dios le cuide.

El sacerdote habló en la misa del 28 de mayo, día después de la muerte de Colodro, y dijo a los asistentes que conoció al interventor del Banco Fassil, puesto que asistía siempre a misa en esa iglesia, aunque no se precisa qué templo ni en qué zona se encuentra.

"También vamos a rezar por Carlos Alberto Colodro López, que ustedes han conocido tal vez. Era uno de nuestros hermanos que siempre venía a la misa y él nunca faltaba a la misa. Era una persona que venía solito, no he conocido a su pareja, no he conocido a sus hijos", señaló el sacerdote en la misa del Santuario "Señor de la Sentencia" de Villa Armonía.

En su relato, el padre habló de la última vez que vio a Colodro.

"Hace tres semanas me dijo: 'Padre, estoy muy preocupado. Bendíceme, padre, para que el Señor me cuide'. Entonces, yo he bendecido para que el Señor le acompañe", indicó.

Explicó que se enteró que era interventor del Banco Fassil.

"Justamente había sido el interventor de Banco Fassil. Entonces, anoche (sábado), me he enterado que se ha lanzado del decimocuarto piso, pero yo no creo que se ha lanzado, seguramente hay mano negra. Bueno, solo el Señor sabe, pero la persona me ha dicho: 'estoy muy preocupado, por eso estoy yendo a Santa Cruz'. Qué difícil es a veces meterse en los asuntos tan complicados de nuestra sociedad, también de nuestra comunidad", dijo el cura, en el video.

El sacerdote señaló que Colodro era muy creyente y fiel asistente a la misa.

"Nosotros no somos quienes para decir qué habrá pasado. Lo único que decimos es que el Señor ya lo tenga junto a él en su gloria, que era un buen amigo, que siempre ha participado en la Eucaristía, como ustedes también participan todos los domingos", señaló el sacerdote.