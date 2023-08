Golpes, gritos y sillazos marcan el primer día del congreso de la CSUTCB en El Alto

El primer día del Congreso de la Confederación Única de Campesinos de Bolivia (Csutcb), celebrado en El Alto, tomó un giro tumultuoso cuando abucheos dirigidos hacia el presidente, Luis Arce, el vicepresidente, David Choquehuanca, desencadenaron en un enfrentamiento a sillazos.

"Judas", "traidor", fueron algunos de los insultos que lanzaron los campesinos contra el vicepresidente David Choquehuanca en el XXIV congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que se realizó en la ciudad de El Alto. Tras el acto central, el encuentro terminó en pelea por la designación de delgados para la comisión de poder.



El vicepresidente empezó con su discurso en el que convocó a los asistentes a mantener la unidad de las organizaciones sociales, mientras se escuchaban gritos. Choquehuanca afirmó que la derecha quiere dividirlos.



"No hemos venido a pelear entre nosotros, hermanos. El enemigo quiere que estemos peleando entre nosotros, el colonialismo quiere que estemos peleando entre nosotros, el imperialismo quiere que estemos peleando entre nosotros, el capitalismo quiere que estemos peleando entre nosotros, pero vamos a vencer al capitalismo, al colonialismo al imperialismo", sostuvo.



El Congreso de la Csutcb comenzó este viernes en el coliseo Héroes de Octubre, de la urbe alteña, concluirá el domingo con la elección del nuevo ejecutivo y a la dirigencia nacional. Aunque se conoce que el bloque 'arcista' planteará la reelección de Eber Rojas.



Poco después, fue el turno del presidente Luis Arce para dirigirse a los asistentes que tuvieron más consideración con él, aunque algunos empezaron a gritar "Evo, Evo, Evo". En su intervención, el mandatario reiteró que existen intereses internos y externos para desestabilizar el Gobierno.



"Para nadie es desconocido que hay intereses internos y externos que buscan desestabilizar no solamente al Gobierno, sino también a nuestras organizaciones sociales, estamos seguros hermanos que eso no va a ocurrir acá en este congreso magno, saquí tiene que debatirse ampliamente las ideas", dijo el jefe de Estado.



El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi y el actual dirigente de la Csutcb, Eber Rojas quisieron intervenir, pero los abucheos de los campesinos no les permitieron continuar.



Luego del acto central, los campesinos se aprestaron a conformar la comisión de poder con representantes de los nueve departamentos. Algunas comisiones no se pusieron de acuerdo para elegir a sus delegados. Solo cinco departamentos se organizaron y enviaron a sus elegidos.



Al momento de elegir a la comisión de poder, los campesinos, del bloque evista y arcista, no lograron organizarse y comenzaron a lanzar sillas, botellas y todo lo que encontraban a su paso. La guardia sindical fue rebasada y no pudieron poner orden, mientras los que estaban el as graderías gritaban "unidad, unidad".



Tras retomar el orden, se registró un nuevo problema en la delegación de potosí porque supuestamente había dos bandos que intentaban formar parte de esa elección, pero fueron desalojados por la guardia sindical. Lo mismo ocurrió con el representante de Tarija. Al final se decla´ro un cuarto intermedio hasta las 09:00 del sábado.