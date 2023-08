Oposición señala que el MAS muestra su intención cuando ve "fracaso" para las elecciones judiciales

Las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos advirtieron este viernes que el MAS, tanto en sus alas renovadora como radical, demuestran su intención de no llevar adelante las elecciones judiciales, luego de que el senador Luis Adolfo Flores (MAS) sostuvo que es un "fracaso" el proceso constitucional para esos comicios y sugirió una salida legal y política.

En criterio del diputado Carlos Alarcón (CC) y de la senadora Centa Rek (Creemos), el oficialista MAS no tiene la intención de llevar adelante las elecciones judiciales este año. Rek sostuvo que una de las causas es que carece de dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proceso para las elecciones judiciales quedó paralizado a fines de abril de este año, cuando se interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra de los requisitos para los postulantes. A inicios de este mes, al filo del plazo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió su fallo y declaró inconstitucional la convocatoria y el reglamento para esos comicios y ordenó aprobar una nueva normativa a la Asamblea Legislativa por dos tercios de voto.

Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió a la Asamblea Legislativa que requiere la nómina de los postulantes preseleccionados hasta el 4 de septiembre, para llevar adelante las elecciones el 3 de diciembre y alcanzar a posesionar a los magistrados electos a inicios de enero de 2024, cuando las actuales autoridades cumplan su mandato.

Tras el fallo del TCP y pese al plazo emitido por el TSE, la Asamblea Legislativa no hizo ningún avance. "Tenemos entre 15 y 16 días. Aprobar una ley demora, en su caso, una semana, y la convocatoria, 10 días. Lamentablemente, es una propuesta fallida en este momento a la posibilidad de dialogar. Definitivamente ha fracasado el proceso constitucional legal", dijo el senador oficialista Flores.

Ante esa situación, el senador oficialista planteó una salida política y legal encaminada a llegar a la renovación de las autoridades judiciales.

"Ahí está la prueba de que no quieren elección, cuando hay soluciones y salidas para hacer la elección judicial, conforme manda la Constitución y conforme necesita los tiempos en el Tribunal Supremo Electoral. Hay la forma, pero como ellos ya desahucian, demuestran que no la quieren", sostuvo al respecto Alarcón.

En esa línea, dijo que CC aún no desahució las elecciones judiciales, mientras haya una "voluntad real" en el Gobierno y en el MAS, en sus dos alas, que hasta ahora no la ve.

El asambleísta advirtió que hay mecanismos de solución para este caso, como la convocatoria a un diálogo al más alto nivel político, que sea serio y responsable, con la presencia de medios de comunicación, encaminado a dar curso a las elecciones judiciales para que los actuales magistrados concluyan su mandato el 31 de diciembre de este año.

Alarcón cuestionó el diálogo convocado por el vicepresidente David Choquehuanca, la semana pasada, para viabilizar las elecciones judiciales, el mismo que fue delegado a una mesa técnica y no llegó a ningún acuerdo.

Señaló que CC tiene una propuesta seria, con base en el proyecto de ley que planteó en pasados días, que respete los plazos constitucionales y del TSE para llevar adelante los comicios judiciales.

Expresó su sospecha de que actualmente hay un "contubernio" desde el triángulo conformado por el gobierno del presidente Luis Arce, el MAS y los magistrados del TCP.

Por su lado, la senadora Rek sostuvo que su alianza también tiene su propuesta concreta para que los comicios judiciales se lleven a cabo este año, la misma que está contenida en un proyecto de ley.

La asambleísta coincidió en la postura de Alarcón al señalar que advierte que el MAS no quiere que se realicen las elecciones judiciales. Acotó que las dos facciones del MAS no quieren elegir a nuevos magistrados porque, entre uno de sus motivos, carecen de dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa.

"Puede haber elecciones judiciales si existe voluntad política. El MAS no quiere que haya elecciones judiciales por varias razones, en esta etapa, porque no puede imponer su pseudo elección ni tener la correlación de fuerzas para hacer los dos tercios, no por consenso, no quieren elegir autoridades judiciales que sean probas por méritos y capacidades, porque necesitan el poder judicial como el que tienen actualmente", acotó Rek.