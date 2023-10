Vocal del TSE admite presiones de las dos facciones del oficialismo

El Órgano Electoral es utilizado como un instrumento político por las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), señalaron ayer analistas y un vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El politólogo Franklin Pareja aseguró que la presión de las alas “evista” y “arcista” del MAS sobre el TSE le quita independencia e imparcialidad al momento de emitir determinaciones que deberían ser “eminentemente técnicas”.



Una de las últimas resoluciones de la Sala Plena del TSE fue no acompañar el cabildo convocado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y realizado ayer en la ciudad de El Alto.



Sobre el tema, el vocal del TSE Tahuichi Tahuchi Quispe admitió que son presionados e intimidados con diferentes tipos de procesos.



Adelantó que la situación se agravará conforme se acerque la fecha de las elecciones presidenciales de 2025. “De aquí en adelante se va a venir todo un ejercicio de presión sobre los vocales hasta que se desarrolle la madre de las batallas”, aseguró.



Tahuichi Tachuichi señaló que se prevén presiones de toda índole desde las penales hasta las administrativas.



Pareja señaló que el problema del Órgano Electoral es que está sometido a presiones políticas “y no puede desarrollar su trabajo al margen de uno y otro lado del MAS y será extremadamente complicado a futuro”.



Coincidió con el vocal Tahuichi sobre el riesgo de que sean “asediados con proceso judiciales si no responden a uno u otro lado, porque no tiene garantías ni independencia”.

Fallo TSE



Los vocales Dina Chuquimia, Francisco Vargas, Yajaira San Martin y Nancy Gutierrez rechazaron el acompañamiento al cabildo solicitado por la Csutcb y sus colegas Tahuichi Tahuichi y Nelly Arista votaron para que se acompañe el evento.

Conflicto del MAS



La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé tratar esta semana el informe del Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), realizado en la localidad de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba.



Esperan el informe de la Dirección del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) para emitir la designación de la nueva directiva del (MAS).



El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, mencionó que la tarea del Sifde era supervisar el cumplimiento de los estatutos del MAS y en caso de no haberlo hecho, debe repetirse la actividad.



Ayer, cuatro vocales del TSE votaron en contra de acompañar el cabildo realizado en El Alto y dos a favor.