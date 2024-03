Médicos declaran paro de 48 horas para el 3 y 4 de abril contra la "jubilación forzosa"

El Colegio Médico de Bolivia informó este jueves que todo el sector de salud acatará un paro de 48 horas el 3 y 4 de abril contra el proyecto de ley que obligaría a todas las personas a una "jubilación forzosa" a los 65 años, previa evaluación médica.

"No hemos recibido respuestas a las cartas que hemos enviado. No puede ser obligatoria la jubilación. Nuestra Constitución también establece el derecho al trabajo y no discriminación. Se ha determinado paro de 48 horas los días 3 y 4 de abril", dijo el presidente del Colegio Médico, Carlos Iriarte.

Afirmó que "no se van a cerrar las emergencias, las mismas van a estar reforzadas. No va a haber consultas ni cirugías programadas, per sí emergencias, tanto del sistema público como la seguridad social". "Nosotros rechazamos el proyecto de jubilación", dijo.

También rechazaron un proyecto que estaría buscando fusionar todas las cajas de seguridad de corto plazo.

El proyecto de modificación de la Ley de Pensiones, en su artículo adicional único, establece la jubilación a los 65 años de edad y, en caso de que los asegurados quieran seguir trabajando, tienen que someterse a un examen médico de aptitud física y mental en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional. La jubilación a los 65 años, condicionada a un examen de salud, se aplicará a todos los sectores laborales.