Arce afirma que la era del gas no ha terminado en Bolivia y la industrialización apunta a diversificar la economía

En conferencia de prensa, el presidente del Estado, Luis Arce, aseveró que "la era del gas" no ha terminado en Bolivia; sin embargo, explicó que su Gobierno apuesta por la industrialización para diversificar la economía boliviana.

"No es que no tengamos gas, que haya terminado la era del gas en Bolivia y queramos remplazar con la etapa de industrialización. No estamos queriendo industrializar r todo y reemplazar el gas, lo que queremos es diversificar la economía para que el país no dependa de un solo producto", aseveró el Jefe de Estado.

El Presidente, eso sí, reiteró que los volúmenes de gas han disminuido en el país en los últimos años y criticó la falta de proyectos exploratorios de gas entre el 2014 y el 2020.

Afirmó que su Gobierno lleva adelante 27 proyectos exploratorios de gas en el país desde el 2021, cuando entre el 2014 y 2020 solo se tuvo seis.

"La no inversión, exploración ele sector hidrocarburos es una situación que estamos padeciendo hoy todos los bolivianos", señaló.

Arce, en ese sentido, explicó que es, precisamente, la baja de los volúmenes de gas lo que provoca un déficit en la balanza comercial del país.

Explicó que, en comparación a años anteriores, particularmente en el Gobierno de Evo Morales, había una compensación entre la importación de diesel y gasolina y la exportación de hidrocarburos; sin embargo, por la subida de precios de diesel y gasolina y la baja en la exportación de gas hace que el país tenga un balance negativo.

"El problema nuestro es la importación del disel, la gasolina, especialmente ahora en momentos que tenemos los precios internacionales más altos. Queda claro que el problema que tenemos que atacar es la importación de diesel y gasolina, ahora se entiende porque ya está funcionando nuestra planta de biodiesel en Santa Cruz, donde vamos a producir nuestro propio diesel, está nuestra planta de biodiesel en El Alto, el proyecto de la planta de diesel económico (...) cuando empiecen estas plantas a producir en su real magnitud Bolivia va perder esta dependencia de la importación de diesel y gasolina. Así de claro son las cosas en economía", señaló.

Defiende el modelo económico

En su conferencia de prensa, por otro lado, el Presidente del Estado también defendió el modelo económico social y productivo que lleva adelante su Gobierno y afirmó que pese a la crisis interna y, sobre todo externa, sigue "vigente y obteniendo resultados económicos y sociales positivos" en el país.

Arce recalcó que el contexto externo, principalmente dañado por la pandemia del coronavirus y la guerra entre Ucrania y Rusia, entre otros factores, ha golpeado a todas las economías de la región; sin embargo, sentenció que "estamos con la crisis controlada gracias a las políticas económicas que hemos aplicado para contener la crisis internacional".

"No habíamos visto semejante crisis internacional en los 14 años anteriores de gobierno pero el modelo está respondiendo, hay estabilidad de precios, la economía crece,el desempleo disminuye", señaló, a tiempo de destacar que Bolivia tiene la segunda inflación más baja de la región.

En esa línea, afirmó que el Gobierno utiliza las reservas internacionales para mantener la estabilidad de precios en el país.

"Las reservas internacionales se tienen que usar, no es para guardarse eternamente. Nosotros hemos ido usando las reservas para mantener la estabilidad de precios en el país. El golpe más fuerte lo hemos recibido y ahora estamos en una etapa de normalizar la situación económica del país", aseveró.

Finalmente, recalcó que "el modelo (económico social y productivo) sigue siendo vigente, obtiene resultados económicos y sociales positivos para el país" y rechazó que algunos opositores busquen que en el país se aplique medidas similares a las de Javier Milei en Argentina.

"La derecha sigue los pasos del señor Milei, nosotros no, nosotros aplicamos un modelo propio que ha demostrados ser exitosos en el pasado y sigue siendo exitoso en el presente", acotó.