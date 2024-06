Activistas lamentan desaparición de la Apdhb como mediadora de conflictos

A un año y dos semanas de la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) por una dirigencia paralela afín al partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), la institución está desapareciendo, coincidieron analistas.

Para el activista Franco Albarracín, el panorama para la Apdhb es “bastante negativo porque en la práctica ya no existe y las víctimas no tienen dónde acudir. “Hay una (Apdhb) paralela que no atiende las denuncias y sólo emite comunicados a favor del Gobierno”, denunció.

Albarracín precisó que no sólo se pierde una institución de defensa de derechos humanos, sino que también se anula una entidad “tradicionalmente mediadora” de conflictos entre las organizaciones sociales y el Gobierno de turno. “En la Apdhb se sentaron presidentes, ministros y dirigentes para resolver los conflictos”, recordó.

Mencionó el papel mediador durante la “Guerra del Gas”, en octubre de 2003, que derivó en la salida del país del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La Apdhb era la entidad imparcial que viabilizaba la resolución de conflictos y ahora está anulada, insistió.

Tras la toma de la institución, la presidenta de la Apdhb, Amparo Carvajal, trasladó su vigilia a la terraza de la sede de la Apdhb y luego se instaló en la calle, lo cual fue insostenible.

La situación se agrava por el deterioro de la salud de Carvajal que “es el bastión de la lucha por la recuperación de la institución”, explicó el activista.

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, mencionó la presión que existe para la desaparición de la Apdhb con el fomento de “paralelas” impulsadas por el Gobierno central con el fin de invisibilizarla.

Desde la Directiva de la Apdhb, señalaron que el secuestro de “nuestra casa de hace más de un año no sólo representa una violación flagrante de los derechos como organización defensora de derechos humanos de la sociedad civil, sino también un atentado contra los principios fundamentales de justicia y legalidad que deben regir en nuestra sociedad”.

También hicieron un llamado a los activistas, defensores y simpatizantes para mantener la unidad y rechazar cualquier forma de división. “La fuerza de nuestra organización radica en la unidad y en la cohesión de nuestros esfuerzos y la coherencia de nuestras acciones de defensa de los derechos humanos y no ser funcionales a ningún poder político, partidario y económico”, señala el pronunciamiento.

Acompañamiento de la Apdhb

Entre los muchos casos seguidos por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) están el del médico Jhery Fernández involucrado injustamente en el bullado caso de la muerte del bebé Alexander.

Otro caso fue el de Chaparina, referido a la VIII marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que tenía previsto llegar a la ciudad de La Paz para expresar su rechazo a una carretera, pero fue intervenida por la fuerza policial.