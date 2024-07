Fracasa diálogo en la ALP por desacuerdo sobre los prorrogados

El diálogo convocado por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, con los jefes de bancadas y de las Cámaras de Senadores y Diputados, con el fin de viabilizar las elecciones judiciales, fracasó debido a discrepancias sobre la situación de los magistrados “autoprorrogados”.

Sin embargo, la oposición y el Movimiento Al Socialismo (MAS) evista acordaron que la preselección de candidatos será retomada por las comisiones.

En tanto. Jerges Mercado, del arcismo, criticó la actitud de los opositores de presionar para que se promulgue la ley 075 y lamentó que no se haya “blindado” la elección judicial

“Lamentablemente, se va a continuar con el trabajo de las comisiones mixtas sin el blindaje de esta resolución que pedían varios compañeros de la oposición”, agregó Mercado.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, señaló que las Comisiones Mixtas de la ALP reanudarán su trabajo en los próximos días y alertó que éste continuará “lleguen o no lleguen” más amparos y medidas cautelares presentados por candidatos inhabilitados. “No vamos a acatar de ninguna manera ninguna otra disposición que venga para que este proceso, desde el año pasado, continúe dilatándose”, aseveró.

Rodríguez afirmó que en la reunión se llegó a un consenso importante: seguir con el proceso de preselección de los candidatos aunque sea contra viento y marea. “Si en algo hemos quedado de acuerdo en esta reunión es que contra viento y marea debe continuar la preselección”, aseveró.

Explicó que el diálogo no prosperó porque se rechazó la propuesta de Choquehuanca de aprobar una resolución legislativa que inste al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a las salas constitucionales a no emitir más medidas que perjudiquen el desarrollo de preselección de candidatos de cara a las elecciones judiciales. “Firmar una resolución como pidiendo favor a los autoprorrogados para que dejen seguir la preselección no me parece adecuado”, afirmó Rodríguez.

El diputado de Comunidad Ciudadana Enrique Urquidi,señaló que no hubo avance en el diálogo porque Choquehuanca desconoció la sesión del pasado 6 de junio y rechazó la promulgación de la ley de 075 .

Freno del trabajo del Legislativo

Hasta el momento hay 34 amparos y una acción popular contra el proceso de las elecciones judiciales.

La preselección de candidatos está paralizada actualmente, debido a que un candidato inhabilitado obtuvo la tutela en una acción de amparo constitucional.

En función a ese recurso, una medida cautelar emitida por una sala constitucional de Beni ordenó paralizar el trabajo de evaluación a los postulantes.