Tras sugerencia del "arcismo", Andrónico dice que no piensa en candidaturas y reafirma su lealtad a Evo

En conferencia de prensa, el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se refiró a la propuesta realizada por un dirigente intercultural afín al "arcismo" y aseguró que no piensa en futuras candidaturas. Además, reafirmó su lealtad a Evo Morales de cara al futuro.

En los últimos días, Vidal Gómez, dirigente de los Interculturales, planteó que Rodríguez sea candidato a la Vicepresidencia, pero no con el evismo, ya que, dijo, ahí "no lo quieren".

Rodríguez, al respecto, afirmó que está enfocado en el trabajo legislativo y señaló que nadie se comunicó con él con fines electorales. "Lo expresó por propia voluntad, no por presión de nadie, estamos en este momento en función de la gestión legislativa, no estoy de candidato, no se comunicó absolutamente nadie", afirmó.

En ese sentido, refiriéndose a las elecciones del 2025, afirmó que respeta las decisiones orgánicas y enfatizó que no será desleal a Evo Morales. "(Soy) muy respetuoso de las decisiones orgánicas pero también al presidente de la dirección del MAS IPSP, nuestro hermano Evo Morales. Jamás puedo asumir el camino de la deslealtad o ser malagradecido", señaló.

El presidente del Senado consideró la versión de una eventual candidatura como una especulación que buscaría generar división al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso una pelea con Evo Morales.

"Yo no soy ningún militante inorgánico para estar aceptando invitaciones de nadie, las decisiones son de las bases, las decisiones son orgánicas, por tanto, reitero, yo (soy) respetuoso de la decisión orgánica y lo expreso por propia voluntad, no por presión de nadie", aseguró.