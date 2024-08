Arce cuestiona la política de hidrocarburos de Morales: "No se cuidó la nacionalización"

El presidente Luis Arce cuestionó este jueves la política hidrocarburífera del gobierno de Evo Morales, ya que habría ocasionado consecuencias económicas para el país y lo acusó de no haber cuidado la nacionalización del 1 de mayo de 2006.

Durante su discurso por el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB), en Tupiza, Potosí, afirmó que la "mala política de hidrocarburos" de Morales desencadenó los problemas que los viene arrastrando su Gobierno.

"Todos nosotros nos hemos alegrado de la recuperación de nuestros hidrocarburos, que estaban en manos de las transnacionales, ese 1 de mayo de 2006; pero no se trataba solo de nacionalizar, había que cuidar la nacionalización que significaba proteger la gallina de los huevos de oro, proteger la vaca lechera que era el gas", sostuvo.

Cuando llegó a la presidencia, dijo que en el país existían niveles de reservas que permitían exportar gas para recibir "grandes cantidades" de recursos en dólares. "Pero el gas no es eterno, lo conocen muy bien nuestros compañeros petroleros, como en la mina, la beta también se va agotando, no es eterna la beta, no es eterno el pozo petrolero, no es eterno el gas", sostuvo.

"No se cuidó la nacionalización, no se hizo inversiones de exploración en 14 años de gobierno y no encontraron nada, todos los pozos exploratorios fracasaron en ese período", insistió Arce.

Sin embargo, en la actualidad, indicó que ya hay 28 pozos en exploración y se espera concluir el año con 48 en total. Recordó además el descubrimiento del pozo en Mayaya Centro X1, en el departamento de La Paz.

En su discurso, el mandatario volvió a acusar a la facción "evista" del MAS de "estrangular" al país al no aprobar los cerca de $us 1.076 millones de 12 proyectos de créditos pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Aseguró además que su Gobierno tomó las medidas "necesarias" para darle una solución estructural a la situación que atraviesa el país pese a que Morales ahora quiere venir como "el salvador" de la crisis.