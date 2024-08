Arias anuncia que convocará a la Asamblea de la Paceñidad para analizar los resultados del Censo

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que entre el lunes o martes prevé convocar a la Asamblea de la Paceñidad para analizar los resultados del Censo y asumir una posición en relación con el decrecimiento poblacional del municipio.

"Lo que estamos pidiendo al INE es que nos explique. Por eso, yo he dicho, tengo más dudas que certezas. Yo recién, después de que escuche al INE, que es esta tarde, voy a convocar a la Asamblea de la Paceñidad el lunes o martes para tomar una posición. Yo personalmente no he tomado una posición sobre el Censo, pero yo creo que hay muchas más dudas que certezas", dijo el Alcalde de La Paz este viernes en rueda de prensa.

La autoridad edil indicó que la Alcaldía Paceña le entregó al Instituto Nacional de Estadística (INE) la cartografía del municipio, los datos de la tasa de crecimiento escolar y de la distribución del Alimento Complementario Escolar (ACE) y las tasas de natalidad y mortalidad.

De acuerdo a los datos del INE, en el Censo de 2012, la cantidad de habitantes era 766.468, mientras que en el de 2024 la población es de 755.732 habitantes, es decir, que disminuyó en 10.736 personas.

En ese marco, el alcalde Arias cree que el INE debe brindar una explicación, ya que con estos resultados La Paz tendría una reducción de recursos.

"Nosotros, en todo caso, ya veíamos venir esta reducción y, por eso, que estamos haciendo procesos de concesión, procesos de alianza público-privadas, estamos buscando créditos para llenar los agujeros. Hay dos actitudes ante la crisis: quejarte y bloquear y marchar o buscar alternativas. Por eso, también al Presidente le hemos pedido que nos permita a los municipios acceder a mayores créditos, acceder a mayores fuentes de financiamiento para no acogotar. Es decir, eso es lo que está haciendo el municipio de La Paz", añadió.

Ayer, el INE dio a conocer los resultados preliminares del censo e informó que Bolivia tiene un total de 11.312.620 habitantes. Santa Cruz y La Paz, en ese orden, se confirman como los departamentos que tienen la mayor población. Santa Cruz tiene una población de 3.115.386 y La Paz 3.022.566.

A ellos les siguen los departamentos de Cochabamba con 2.055.373, Potosí con 856.419, Chuquisaca con 600.132, Oruro con 570.118, Tarija con 570.194, Beni con 477.441 y Pando con 130.761. En cuanto a las ciudades capitales, la ciudad de La Paz tiene 755.732 habitantes y El Alto 885.035, Santa Cruz de la Sierra 1.606.671 habitantes, Cochabamba 661.484, Sucre 296.125, Oruro 297.497, Tarija 238.942, Potosí 218.336, Trinidad 124.357 y Cobija 54.386.