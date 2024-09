Manfred inicia registro para su partido y dice que “sabe cómo hacer de Bolivia un país rico”

El alcalde Manfred Reyes Villa, inició este viernes la recolección de firmas para lograr la personalidad jurídica nacional del partido Autonomía Para Bolivia - Súmate, con miras a una posible candidatura presidencial en 2025.



Si bien aclaró que su candidatura dependerá de tener el partido, aseveró que tiene un modelo económico para que Bolivia genere sus recursos económicos, se permita la inversión y la creación de riqueza.



"No vamos a estar prestándonos plata, porque lo peor es prestarse plata, acá vamos a generar los recursos económicos, ya van a ver cómo", aseveró Reyes Villa.



Manfred ya afirmó que sabe cómo hacer de Bolivia un país rico y hasta puso como ejemplo la ciudad de Dubái en Emiratos Árabes y Catar. Ahora se ratificó en que "Bolivia que va a ser uno de los países más ricos de Sudamérica".



Dijo que su modelo económico permitirá inversiones extranjeras y locales, para evitar que las empresas se vayan del país.



Explicó que Bolivia se autofinanciará y mencionó como ejemplo a El Salvador en este sentido.



El Alcalde manifestó que no es un experimento, sino sabe de manejar la cosa pública en beneficio del país y mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos.



"No vamos a ser en ningún momento demagogos, vamos a trabajar en forma seria, responsable. Ya tenemos muchos contactos a nivel internacional lo que no teníamos antes", agregó.



Reyes Villa ya fue candidato presidencia en 2002 con Nueva Fuerza Republicana cuando fue tercero, mientras que en 2009 con Convergencia Nacional terminó segundo.