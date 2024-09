Tras declarar desastre nacional, Arce pide a la ALP que apruebe créditos para atender incendios

El presidente Luis Arce afirmó que la declaratoria de desastre nacional por los incendios forestales busca activar todas las acciones y esfuerzos posibles para combatir los siniestros y exhortó a los legisladores a aprobar los créditos que suman $us 325 millones y están destinados a ayudar en la emergencia, además de las leyes que endurecen sanciones contra los pirómanos.

"Hemos aprobado el Decreto 5235 que es la declaratoria de desastre nacional para que podamos activar todo lo que esté en nuestras manos y enfrentar los incendios que nos preocupan desde hace tres meses que venimos sosteniendo esta batalla", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa, tras una reunión con autoridades departamentales y municipales de Santa Cruz, según el reporte de la agencia ABI.

El presidente señaló que la declaratoria busca lograr la cooperación internacional. Sin embargo, advirtió que no necesariamente se logrará la magnitud de ayuda que se requiere, por lo que exhortó a los legisladores a aprobar "lo más pronto posible" dos créditos que fueron enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que financiarán el combate a los incendios.

"Son dos créditos que están en este momento en la Asamblea Legislativa que se pueden utilizar para atender esto. Estamos hablando de cerca de 75 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que está en la Asamblea desde el 11 de septiembre, y desde la anterior semana está el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 250 millones de dólares", dijo Arce.

Explicó que los recursos económicos permitirán contratar más aviones para las tareas de mitigación del fuego, la compra de más cajas guardián, equipamiento de algunas aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), la incorporación de un nuevo avión Hércules, adaptar un helicóptero de la Presidencia para que sea utilizado como helicóptero ambulancia, adquirir equipamiento para los bomberos, movilizar más efectivos, garantizar la seguridad alimentaria para las familias damnificadas, entre otros requerimientos para la emergencia. Asimismo, los créditos ayudarán para financiar la reconstrucción de viviendas y otras tareas posincendios.

"Exhortamos a todos los asambleístas nacionales, diputados y senadores que hemos visto haciendo declaraciones a los medios de comunicación, mostrando su preocupación por estos incendios. Ahora está en sus manos habilitar estos recursos que ya, con anticipación, fueron enviados los proyectos por el Gobierno nacional, previendo que se podía dar este tipo de situaciones", insistió el mandatario.

Señaló que también se envió a la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley. Uno, para endurecer las penas, incorporando el delito de incendio forestal, que no está previsto en la actual normativa y aún no ha sido aprobado. Y otro para que se eleve a rango de Ley el Decreto Supremo 5225, que declara pausa ambiental ecológica en el país y aumenta los años de no disponibilidad de las tierras fiscales afectadas por las quemas e incendios de cinco a diez años.

El Gobierno aprobó un decreto supremo que establece que todas las tierras fiscales afectadas por quemas e incendios no estarán disponibles por un periodo mínimo de cinco años hasta que se proceda a su restauración y su posterior utilización. El jefe de Estado pidió también castigos ejemplares para quienes provocan los incendios y generan daños irreparables al medioambiente y a la salud de la población.

"Exhortamos a la justicia nacional, porque la Policía Boliviana captura a estas personas y luego la justicia los pone en libertad. Queremos que, de alguna manera, se dé castigos ejemplificadores a toda esa gente que se está dedicando a estos incendios, que ponen en riesgo la salud no solamente de quienes son afectados de manera directa, sino que ponen en riesgo la salud de todos los bolivianos y las bolivianas", remarcó.