Evo revela que se reunió en privado con organismos internacionales y adelanta que necesita $us. 1.000 MM si gana las elecciones

El ex presidente del Estado, Evo Morales, reveló este domingo que algunos organismos internacionales lo buscaron para mantener una reunión reservada y durante ese encuentro se refirieron a la economía del país y la situación que atraviesan, principalmente las áreas rurales.



Durante una extensa entrevista dominical en el programa Kawsachun Coca, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) expresó que, en esa reunión privada con los organismos internacionales, aunque no mencionó cuáles, como “hermano mayor del campo”, no quisiera que el área rural aún no tenga acceso a agua potable y luz.



“A mí me buscaron algunos organismos internacionales, me pidieron una reunión reservada porque reunirse públicamente con Evo es un delito. Nos hemos reunido, yo decía que como hermano mayor del campo no quisiera que mis hermanos del campo todavía sigan sin agua potable ni luz”, afirmó el expresidente a lo que complementó:



“Necesito para arrancar, si gano las elecciones, 1.000 millones de dólares. Los expertos me dicen Evo, cuando se trata de cambiar la matriz energética y el tema agua, sin problemas lo conseguimos”.



Morales dijo que fuera un lujo vivir en el campo si tendría acceso a agua potable, luz, internet, salud y producción, así como se vive en la ciudad. En esa línea, cuestionó que la administración del presidente Luis Arce no haya dado continuidad al programa “Mi Agua” y “Mi Riego” que fue impulsado en su gestión en 2014.



Afirmó que coincidió con los organismos internacionales de que el agua es fundamental para combatir el calentamiento global y que sean los países industrializados los que tienen la responsabilidad de aportar para combatir este fenómeno



El anuncio del expresidente se da en medio de una dura situación que vive el país ante el desabastecimiento del diésel, los bloqueos de caminos y el incremento de productos básicos en la canasta familiar.