Esta semana se definirá si se emite o no alerta migratoria contra Evo Morales

El fiscal de La Paz, William Alave, indicó este miércoles que se ha emitido una nota a fiscales de materia para que estos remitan información para definir si es o no posible la alerta migratoria contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.



"Ambas autoridades nos tienen que remitir la información si es o no posible realizar esa actividad (al referirse a la alerta migratoria). Los casos en los que se solicita esta acción son de data antigua, incluso mucho de ellos ya han concluido con un juicio", mencionó Alave sin precisar los delitos que se investigan en estos casos, sólo mencionó que no es por trata y tráfico.



El domingo 13 de octubre salió a la luz una carta enviada desde la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía de La Paz para que procese una solicitud de alerta migratoria contra Morales, que fue solicitada por los exparlamentarios Yesenia Yarhui y Amilcar Barral. Este pedido no está relacionado con el proceso de trata y tráfico, sino por otros delitos.



"Remito a conocimiento de su autoridad dicha nota (de solicitud de alerta migratoria) y sus antecedentes, a objeto de que (...) la procese conforme corresponda y que las y los fiscales de materia a cargo de los procesos que se refiere en la misma, determinen lo que en derecho corresponda", señala la misiva que se hizo pública el fin de semana.



En contacto con Unitel, Yarhui dejó en claro que esta solicitud de alerta migratoria no está relacionada con el proceso por trata y tráfico que lleva adelante la Fiscalía de Tarija contra Evo Morales, sino más bien otros presuntos delitos.



Este miércoles Alave indicó que muchos de estos casos por los que se solicitó alerta migratoria son "juicios que se tienen que ser desarchivados" y revisados.