Lidia Patty revela que Evo le pidió desistir del caso 'Golpe I': 'Me he llorado ese rato'

La exdiputada Lidia Patty reveló que, en el transcurso del caso denominado "Golpe de Estado I", Evo Morales le llamó para intentar persuadirla y desista del proceso. Dijo que la actitud del expresidente le provocó una tristeza y llanto.



"Lamentablemente nuestro expresidente Evo Morales me llamó, cuando (dijo) tienes que desistir, debes retirar", relató Patty.



Recordó que ese momento se sintió triste y lloró. No podía creer cómo era posible que Morales le haga ese pedido.



"Yo me he llorado ese rato, he desconocido ese momento a él. '¿Es indígena o no es indígena?, ¿qué ha pasado?', le he dicho", relató la exdiputada.



Contó que, entonces, pensó en llamar a la prensa y retirar la denuncia del caso "Golpe I" y dejar en claro que lo hacía en nombre de Evo Morales.



Sin embargo, después reflexionó y decidió seguir adelante con el caso: "Yo analicé, no es él denunciante, yo voy a llevar esa carga, por eso yo no he retirado, he continuado con más fuerza".



Patty se refirió al tema acongojada y con la voz entrecortada. Expresó que le duele el sufrimiento causado por hechos como Senkata y Sacaba, en particular por los huérfanos que han quedado. Por eso no se quedó con los brazos cruzados.



La exdiputada denunció el caso "Golpe I" por los hechos de 2019 que llevaron a la renuncia de Evo Morales.



La denuncia fue presentada en 2020 y ahora, cuatro años después, se desarrolla el juicio contra Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Jeanine Añez fue apartada del caso para evitar un doble juzgamiento, pero Patty confía en que se la vuelva a procesar en una apelación.