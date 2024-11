Arce responde a Evo: no habrá diálogo mientras siga la asfixia al país y el desbloqueo continuará

El presidente Luis Arce aseguró que se dio un paso al desbloquear la conexión de Cochabamba con occidente, en el trabajo para liberar al departamento del "secuestro al que está sometido", y reiteró que no es posible ningún diálogo mientras continúe la asfixia a la economía de las familias y la vulneración derechos.



"Mi solidaridad con los policías heridos, con los militares rehenes, sus familias y con los periodistas que sufrieron violencia en esta jornada", afirmó al cierre de este viernes en el que empezó un masivo operativo policial de desbloqueo con apoyo militar que desató ataque con explosivos por parte de los bloqueadores y toma de tres unidades militares en el Chapare.



Así respondió Arce al líder cocalero Evo Morales, que el viernes cruzó una línea que le ha desfavorecido en el conflicto y que le ha llevado a cambiar de estrategia. Los cocaleros del Chapare tomaron tres unidades militares acantonadas en el Trópico, los bloqueadores de Parotani, el punto más complicado del cierre de caminos, retrocedieron ante un operativo combinado y finalmente, la tarde de este viernes, el líder del MAS pidió a sus bases considerar la declaratorio de un cuarto intermedio para "evitar un baño de sangre". "No queremos el derramamiento de sangre. Siempre hemos buscado un diálogo sincero. Pido al Pacto de Unidad y al Estado Mayor del Pueblo considerar el cuarto intermedio en el bloqueo de caminos. Mientras tanto, nosotros nos declararemos en huelga de hambre. Para ello, el gobierno debe replegar a todos los efectivos militares y policiales", dijo la tarde de este viernes Morales, en una rueda de prensa.



La tarde de este viernes se consolidó el desbloqueo y el control del puente en Parotani, que estuvo en manos de bloqueadores desde hace 19 días. El operativo policial fue resistido con el lanzamiento de artefactos explosivo e incluso disparo de arma de fuego que dejó varios policías heridos y uno con impacto de bala.



Esta ruta conecta a Cochabamba con el occidente, y actualmente está habilitada. "Hemos dado un primer paso: desbloquear Cochabamba hacia el occidente de nuestro país. Ahora continuaremos trabajando hasta liberar este departamento del secuestro al que está sometido", afirmó Arce en un post en sus cuentas en redes sociales.



La interrupción del tránsito vehicular permanece en otros puntos. Los movilizados evistas decidieron continuar con la extrema medida de presión y rechazar la propuesta de Morales de declarar un cuarto intermedio por el daño económico que provoca y la posibilidad de hechos de sangre.



Arce agradeció el apoyo ciudadano, a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas.



"Nuevamente exhortamos a que se levanten todos los puntos de bloqueo. Nuestro gobierno siempre ha apostado por el diálogo, pero no es posible ningún diálogo mientras se siga asfixiando la economía de las familias bolivianas y se vulnere el derecho al acceso de alimentos, combustible y medicamentos", afirmó.



Los cocaleros afines a Evo Morales tomaron por asalto el Regimiento "Cacique Juan Maraza", en Villa Tunari, e hicieron rehenes a militares y personal de Salud. Imágenes de la toma dan cuenta del numeroso armamento militar que ahora está bajo control de los movilizados.



Otro grupo evista llegó hasta el ingreso del Regimiento de Infantería RI-31 "Cnl. Epifanio Ríos", en el Trópico de Cochabamba, y cercó el lugar, mientras también se tomaba la Base Naval en Puerto Villarroel.



El comandante de las Fuerzas Armadas, general Gerardo Zabala, instó a los bloqueadores de Morales en el Chapare a dejar de manera pacífica las instalaciones militares tomadas y les advirtió que no permitirá que el armamento militar de esas unidades sea utilizado "para generar caos o enfrentamientos internos".



Además, se dirigió directamente a quienes tomaron como rehenes a militares y personal civil del Regimiento "Cacique Juan Maraza", en Villa Tunari: "No me toquen a mis soldados ni a sus instructores".