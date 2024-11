Evo dice que no está derrotado y que no pueden eliminarlo "ni físicamente"

El expresidente y líder cocalero, Evo Morales Ayma, se refirió a los últimos acontecimientos políticos que "desestabilizan" al Movimiento Al Socialismo (MAS) y señaló que no está derrotado "como piensa el Gobierno". Además, pidió unidad a las bases para enfrentar los "ataques".



"El Gobierno pensará que Evo ya está derrotado, como si Evo ya estuviera en el cementerio políticamente, ni pueden físicamente, qué van a poder políticamente, orgánicamente ya han fracasado", dijo Morales a Radio Kawsachun Coca la mañana de este domingo.



En la última semana, el MAS evista sufrió duros golpes tras la aprehensión de dos de sus dirigentes, Humberto Claros y Ramiro Cucho, y el reconocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al congreso arcista que quita la presidencia a Morales y la otorga a Grover García. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no fue notificado y no dio un veredicto al respecto.



Tras los eventos, el evismo se reunió desde este pasado viernes con las bases, dirigencias y legisladores para realizar una evaluación al contexto coyuntural al que se afrontan.



"En la reunión del viernes hemos debatido bastante, hay sorpresas para que nuestra revolución democrática cultural permanezca", añadió.



Por otro lado, anunció que un grupo de evistas marcharán en la ciudad de La Paz exigiendo la liberación de los dirigentes aprehendidos y los más de 20 encarcelados tras los enfrentamientos en Parotani y Mairana.