Arce propone revisar la Ley 070 y cuestiona aprobación automática

El presidente Luis Arce habló de la necesidad de revisar la ley educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez (070) y cuestionó la aprobación automática de los estudiantes de primaria, en el marco de la inauguración del Congreso Nacional de Educación que se lleva adelante en Tarija.



El ministro de Educación, Omar Veliz, informó que participan más de 700 delegados y 60 organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas que se desenvuelven en el ámbito académico.



“Si no hacemos cambios profundos en la forma de educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, mañana vamos a estar en serios problemas con respecto al avance del conocimiento mundial”, indicó Arce.

Ley 070



El primer mandatario señaló que la ley, vigente desde hace 14 años, debe ser modificada para adaptarse al avance de la inteligencia artificial y los desarrollos tecnológicos ocurridos durante este período.



Además, criticó la práctica de la aprobación automática en primaria pese al bajo rendimiento, ya que no fomenta la autoexigencia en los estudiantes. Agregó que, pese a todos los cambios y los aportes que se puedan aplicar en la educación, nada resultará si los profesores no son exigentes con los alumnos desde el primer día de clases. “Parece ser que el que tengan que aprobar automáticamente no es una solución para que ellos, desde un inicio, se exijan a sí mismos, porque si algo hemos comprobado allá en las universidades (...) es que, cuanto más se exige al alumno, sabemos que ese alumno va a rendir más”, indicó Arce.



La primera autoridad del país resaltó que la educación en Bolivia tiene serios problemas que superar, partiendo de una mejor y exigente formación de los maestros; cuestionó que el magisterio siga siendo visto como una carrera para conseguir una “pega segura”.

Magisterio



El dirigente de los maestros urbanos de Bolivia, Patricio Molina, cuestionó que el congreso educativo tenga poca asistencia de educadores, porque de los 726 participantes acreditados, sólo 220 son maestros, mientras que el resto corresponde a instituciones privadas, organizaciones privadas y campesinas.



Los profesores coinciden con la necesidad de revisión de la Ley 070 y se diseñe una nueva currícula. Además, ven necesario que se tome en cuenta mayor presupuesto para la educación.

Pilares del congreso están definidos



Se trata de un evento que contará con 302 propuestas, de las que 293 fueron elaboradas en encuentros distritales y en nueve encuentros departamentales y otros espacios.



Los participantes definirán los lineamientos en función a política educativa, profundizando una educación inclusiva, científica, técnica, tecnológica, productiva, revolucionaria, liberadora, progresista, intracultural, intercultural, plurilingüe, descolonizadora y despatriarcalizadora en el sistema educativo.