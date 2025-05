Surge “lista negra” en alianza opositora y evistas confirman marcha y amenazan

Dos hechos causaron ayer un remezón en el ambiente político a 24 horas de inicio de la inscripción de candidatos a presidente, vicepresidente y asambleístas ante Tribunal Supremo Electoral (TSE) rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto.

El primero es la aparición de una polémica “lista negra”que veta la participación de varios políticos del bloque de Samuel Doria Medina, instruida presuntamente por Luis Fernando Camacho, y que amenaza con romper la unidad de esa alianza.

El segundo hecho es la confirmación de la caravana y marcha de los evistas a la ciudad de La Paz el 16 de mayo para inscribir la candidatura de Evo Morales en el TSE y la amenaza de ese sector de que si no admiten a su líder “no habrá elecciones generales”.

Lista negra

Varios políticos y actuales asambleístas de Comunidad Ciudadana que pasaron recientemente a las filas de la alianza Unidad de Doria Medina denunciaron que fueron “vetados” de las listas de aspirantes a legisladores.

En la presunta lista aparecen Vicente Cuéllar, Luisa Nayar, Rafael Hurtado, Paola Aguirre, Andrea Barrientos, Pamela Flores, Yamila Román, Samanta Nogales, Carlos Campo y Luciana Campero.

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), confirmó la existencia de la lista y lamentó que una persona tenga “poderes plenipotenciarios” y defina quién puede o no ser candidato en los comicios de agosto.

“Nunca nos hicieron conocer que había una persona que tenía poderes plenipotenciarios para definir qué bolivianos podrían ejercer derecho político. ¿Estamos vetados por no decir viva Camacho, por no rendir pleitesía a alguien?”, cuestionó Cuéllar.

La asambleísta de Creemos, Paola Aguirre, también confirmó la existencia de la lista y dijo que “existe una intención de excluir a los asambleístas departamentales”, dijo.

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, denunció que fue vetada supuestamente “por no cumplir su rol legislativo”, y que el propio Doria Medina le dijo personalmente que Camacho “hizo cuestión de Estado” por su participación.

En tanto, Andrea Barrientos, Samantha Nogales y Rory Ordoñez negaron una vinculación en la supuesta "lista negra" del bloque de unidad.

Amenaza

Los dirigentes ratificaron que se ultiman detalles para la marcha en la que presumiblemente participará Evo Morales,

Aseguraron que este 15 y 16 de mayo miles (de personas) “vamos a llegar a La Paz”. El dirigente David Veizaga añadió que están tomando previsiones de seguridad en la carretera. “Algunos estarán en vigilia en las carreteras, algunos estarán en la caravana. El 15 parte de Parotani”, afirmó el dirigente.

El TSE rechaza presión evista y recurrirá a la ley

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila y Tahuichi Tahuichi Quispe, se refirieron a la advertencia de dirigentes del Trópico de Cochabamba, quienes manifestaron que no habrá elecciones si Evo Morales no es candidato. Ávila aseguró que no trabajan bajo presión y podrían convocar a las entidades encargadas de garantizar la seguridad, en tanto que Tahuichi recordó que, de acuerdo con la Ley del Régimen Electoral, obstaculizar las elecciones tiene una pena de dos a cinco años de cárcel.

“Contundente: no vamos a trabajar bajo presión. Nuestro único mecanismo de guía es la Constitución y la ley”, dijo Ávila en conferencia de prensa.

“Cualquier ciudadano boliviano, que obstaculiza un proceso electoral, se enfrenta a cinco años de cárcel”, acotó Tahuichi en una entrevista con Erbol.

Los dirigentes del Trópico advirtieron al Órgano Electoral que no apele a algún “mecanismo sucio” para inhabilitar a Morales.

El vocal Ávila recalcó que el TSE se respalda con la Constitución y la ley.