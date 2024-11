Arias declara siete horas en la Fiscalía por el caso Bajo Llojeta y entrega documentación

El alcalde de La Paz, Iván Arias, declaró ayer por más de siete horas en la Fiscalía sobre los sucesos del pasado 23 de noviembre, día en la que una mazamorra en Bajo Llojeta cobró la vida de una niña de cinco años. Horas antes declaró el alcalde de Achocalla, quien no quiso dar ninguna entrevista a los medios de comunicación.



Arias señaló que enfatizó que la municipalidad no dio ninguna autorización para trabajos de remoción de tierra y que el 20 de noviembre no había ningún problema en la cuenca, de acuerdo con las imágenes registradas de la zona.



Mientras duró la declaración de Arias, un contingente aguardaba fuera de las oficinas, situación que alertó sobre una posible orden de aprehensión que no se dio.

Drama

Al menos 40 viviendas están afectadas por la mazamorra registrada en Bajo Llojeta, entre ellas seis viviendas fueron cubiertas por el lodo.



Los propietarios de estas casas acuden al lugar con picota y pala para sacar el barro y poder habitarlas nuevamente. Muchos de ellos se niegan a dejarlas, porque “no tienen donde quedarse”.



“Estamos desechos por dentro, estoy destrozado. Mi esposa día y noche llora”, comentó Amaru, quien junto a su hijo trataba de sacar el lodo que había dentro de su vivienda, a Urgente.bo.



Amaru manifestó que compró su casa hace 12 años con el sacrificio de su trabajo y aseguró que no tiene otro lugar a donde ir. Por el momento, está, junto a su esposa y sus cuatro hijos, en un cuarto de 2x2 prestado por una amiga. Él y su familia volverán a su vivienda una vez que saquen el lodo.

Contención emocional

El Ministerio de Salud desplazó dos brigadas médicas a Bajo Llojeta, con el propósito de proporcionar contención emocional y apoyo psicosocial a las familias damnificadas por el deslizamiento del pasado sábado en la zona.



“En el momento de la crisis, es importante evaluar lo que están sintiendo, si hay angustia, ansiedad o depresión, e identificar de manera responsable el cuadro por el que están atravesando. Sólo así podemos brindar la atención oportuna, de acuerdo a las necesidades de cada paciente”, informó la directora general de Promoción y Prevención de la Salud, Maya Neyrot, quien hace el seguimiento de la atención a las familias damnificadas que se encuentran en el albergue Illimani.

Alerta naranja

Tras la tragedia en Bajo Llojeta, y debido al inicio de la época de lluvia, la Alcaldía de La Paz declaró alerta amarilla en todo el municipio de la ciudad de La Paz: “Se instruye a todas las unidades el estado de apronte en temas de logística, equipo pesado y personal, debiendo las subalcaldías urbanas y rurales disponer de su personal técnico, obrero, equipo y maquinaria para coadyuvar y coordinar en tareas de emergencia”.

Inmobiliaria presenta plan de contingencias

La inmobiliaria Kantutani informó que presentó su plan de contingencias a las Alcaldías de La Paz y Achocalla, por lo cual ahora espera la autorización para comenzar las tareas de mitigación de riesgos.



En sus notas dirigidas a las alcaldías, la inmobiliaria negó asumir culpa o responsabilidad con relación a los hechos del pasado sábado y ratificó su versión de que el deslizamiento no se generó en su predio y que, además, sus actividades fueron supervisadas por los técnicos del Gobierno Municipal de Achocalla.