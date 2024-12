Montaño afirma que Bolivia no retiene fondos de aerolíneas tras acusaciones de IATA

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, rechazó las acusaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que señaló a Bolivia por retener $42 millones de ganancias de aerolíneas internacionales debido a la escasez de dólares en el país.

Montaño aseguró que "no retenemos absolutamente ni un centavo", y aclaró que Bolivia no figura en una "lista negra" de la IATA. Según el ministro, las aerolíneas no tienen restricciones para repatriar sus fondos, y explicó que las reuniones previas con la organización han sido constructivas.

"Nosotros no somos bancos, solo pedimos los datos necesarios para clarificar la situación", enfatizó Montaño, quien también adelantó un nuevo encuentro con IATA para abordar este tema.