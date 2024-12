Arce cuestiona a quienes proponen privatizaciones y defiende el modelo económico del MAS

El presidente Luis Arce cuestionó este jueves a los políticos que proponen la privatización de las empresas estatales, en el marco de la fase preelectoral para 2025, y defendió el modelo económico impulsado por su gobierno.

"El próximo año va a ser un año netamente político, electoral. Donde ya escuchamos voces que hablan de que van a privatizar, que van a dar el control de hidrocarburos a las empresas transnacionales, quieren repetir esa política, la historia del pasado, como si fuera algo nuevo", dijo Arce en el acto de aniversario por los 88 años de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en La Paz.

Afirmó que la falta de dólares y de diésel no son producto del modelo económico.

"Hoy escuchamos voces contra el modelo, no es que no funciona, se cometió un error, no se cuidó la nacionalización y ese no cuidado implicó no hacer exploraciones", dijo.

Sin embargo, afirmó que se gestión ya trabaja en la exploración de hidrocarburos, y producto de esto se descubrió el pozo Mayaya, en el norte paceño.

Dijo que algunos candidatos proponen industrializar, pero "nos quieren decir lo que van a hacer cuando nosotros ya lo hacemos".

" quieren meter a la cabeza que el modelo genera la falta de dólares, cuando son ellos los corresponsables de lo que pasa cuando traban los créditos en la ALP. Nos cortaron el financiamiento externo, justo cuando lo necesitábamos", cuestionó.

Afirmó que hay candidatos que aparecen como "supuestos salvadores", pero que al final, si llegan al Gobierno, "lo primero que van a hacer es aprobar esos créditos".

Dijo que las trabas en la ALP, donde legisladores evistas y de oposición no aprobaron varios créditos internacionales, "es una política asfixiante para generar en Bolivia y luego aparezcan los salvadores que lo primero que van a hacer es aprobar esos créditos y van a aparecer los dólares".

"No pueden decir que el mercado va a resolver el problema y que tenemos que ir al FMI. Vamos a demostrar que los bolivianos podemos resolver nuestros problemas", afirmó.