Marcha "evista" seguirá en La Paz "estratégicamente" hasta que el Gobierno atienda su pliego petitorio

Luego de la llegada de la marcha "evista" a la sede de gobierno y el enfrentamiento con la Policía, los movilizados se quedarán "estratégicamente" en La Paz hasta que el Gobierno atienda su pliego petitorio.

El senador Leonardo Loza denunció que, durante esta jornada, la Policía impidió que la movilización entregara su pliego petitorio a la Casa Grande del Pueblo mediante cercos con policías que bloquean el acceso a la Plaza Murillo, sin embargo, aseguró que volverán a insistir mañana.

"Al señor Lucho Arce: Usted no se compró la plaza, usted no construyó, no es de su propiedad la Casa Grande del Pueblo. Tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a marchar, a movilizarnos. Tenemos derecho a plantear nuestros derechos como corresponda, una vez más, vamos a continuar luchando peleando estratégicamente acá en la ciudad de La Paz", afirmó.

El senador denunció que, en el intento de acercarse, sus compañeros fueron reprimidos por la Policía con gases lacrimógenos y balines, dejando un saldo de dos personas heridas y al menos dos detenidas.

Asimismo, Loza señaló que la Policía está realizando labores de inteligencia y seguimiento a los dirigentes "evistas", por lo que advirtió sobre posibles nuevas aprehensiones. En este contexto, pidió a los líderes del movimiento ponerse a buen resguardo.

La marcha "evista" comenzó en Patacamaya el pasado viernes y llegó este lunes a la sede de gobierno. Entre sus principales demandas se encuentran soluciones al alza de algunos productos de la canasta familiar, la falta de combustible, la escasez de dólares y la liberación de detenidos.