Manfred: No existe bloque de unidad opositor, todos los días se confrontan

El alcalde de Cochabamba y líder de Súmate, Manfred Reyes Villa, afirmó, antes del encuentro por la democracia organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo que "no existe" el bloque de unidad de oposición ya que "todos los días se pelean" y aseveró que la verdadera unidad "es con el pueblo".

Sobre su campaña electoral, el Alcalde de Cochabamba afirmó que ya firmó caria alianzas con líderes emergentes, pero que lo más importante es "la alianza con el pueblo".

"No existe bloque opositor, no hay que engañar a la población. Si existiera hubieran dicho que apoyan a tal candidato y ya. Pero (ellos) 'nos unimos y cada uno nos peleamos y vemos como sale'. Están confrontados todos los días. Pero se pelean por pegas o espacios. No hay ningún bloque de unidad", dijo.

Afirmó que "tenemos alianzas con la gente y líderes emergentes y hay agrupaciones que se han empezado a sumar y hacemos alianza".

Dijo que hasta el 15 de marzo "vamos a tener candidato a la vicepresidencia, hay varias mujeres preparadas, pero no quieren meterse en el tema político".

Reunión del TSE

Sobre la reunión con el TSE, Reyes Villa dijo que esta elección "no es cualquier proceso" y que espera que no se presenten amparos contra el proceso, como sucedió en las elecciones judiciales de 2024.



"Que se lleve adelante el proceso con mayo transparencia. Queremos que la depuración del padrón sea con la presencia de los partidos, porque hay personas que tienen dos o tres nombres y es la misma persona. Queremos ver que una persona solo tenga un voto. También, que el TREP tiene que ser garantizado, eso es lo más importantes. Y que los que vayan a votar dejen su celular afuera para que no haya extorsiones. Estos temas son importantes", dijo.