Candidato Del Castillo pide “decisiones urgentes” contra la crisis

Ya en su rol de candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el exministro Eduardo del Castillo pidió al presidente Luis Arce aliviar la crisis que “sufre la población”.

Luis Arce también es candidato a senador por el departamento de La Paz por el MAS.

En un video difundido en sus redes sociales, Del Castillo pide acciones para solucionar la escasez de dólares y combustible.

"Es momento de activar todos los recursos necesarios para devolver la tranquilidad de las bolivianas y bolivianos. ¿Cómo lograrlo? Con acciones inmediatas", dijo Del Castillo. Planteó tres acciones con las que se inyectarían 1.000 millones de dólares en la economía y "aliviar la crisis casi de inmediato".

El exministro de Gobierno puso como principal responsable para solucionar la crisis al Banco Central de Bolivia.

La primera acción sería la emisión de bonos colateralizados: la segunda, la colocación anticipada de activos, y la tercera, que el BCB ejerza las facultades que le confiere la ley para la administración de las reservas.

”Estas acciones pueden ejecutarse desde ya, por eso presidente Lucho Arce, con el respeto con el que siempre le hablé y hablo, exija al BCB que deje de ser una traba en la llegada de estos recursos", acotó.

Enfatizó que no se puede esperar a la toma de decisiones hasta noviembre, cuando se prevé el cambio de gobierno tras las elecciones. "No se trata aquí de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones y es precisamente lo que estamos ofreciendo, porque lo que está en juego no son partidos ni mucho menos ideologías, lo que está en juego es el presente y el futuro de todas y cada una de las familias bolivianas y no podemos seguir esperando", dijo.