Choferes varados en vías dicen que no pueden comprar alimentos y tienen problemas de salud

A ocho días de los bloqueos instalados en las carreteras del país, los choferes varados denunciaron que son "rehenes" de los movilizados y que los dirigentes afines al expresidente Evo Morales prohibieron a las comunidades aledañas vender alimentos para el sector. Según denuncian los dirigentes, algunos transportistas ya presentan problemas en su salud.

"Los transportistas están siendo rehenes, están bloqueados en Confital y Colomi. Nuestros afiliados estaban comprando alimentos del pueblo, pero los dirigentes de estos mismos lugares les han prohibido vender comestibles a los choferes", denunció el presidente de Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz, Ramiro Sullcani, en contacto con Urgente.bo.

Por su parte, el dirigente del transporte pesado, Nelson Carrillo, informó que al menos seis transportista ya presentan afectaciones a su salud, debido al intenso frío por la cercanía a la laguna de Colomi y la falta de insumos y servicios higiénicos.

"Lamentablemente, en Confital tenemos compañeros que están enfermos y no pueden hacer el abandono de sus unidades, incluso ya no tienen ni dinero para poder consumir ni comprarse un plato de comunida. Y en el lugar tampoco quieren invitar ni un vaso de agua. Lo mismo está pasando en Colomi", informó Carrillo.

El dirigente pide que el Gobierno lleve los insumos necesarios a los puntos de bloqueo en Cochabamba para que los transportistas puedan alimentarse y sean atendidos por un especialista en salud.

"El frío es intenso en estos dos puntos, hay choferes resfriados y no tienen donde hacer sus necesidades, no hay baldes ni nada, no pueden asearse, no hay alimentación, ya no saben qué hacer, pedimos la ayuda de Defensa Civil", agregó.

Además, Sullcani señaló que son alrededor de 500 camiones varados en cada punto de bloqueo instalado en la carretera a Cochabamba y que las pérdidas económicas para el sector suman día tras día.